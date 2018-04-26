Европейцам младше 16 лет запретили пользоваться WhatsApp

В WhatsApp не уточнили как будет происходить проверка возраста пользователя

Мессенджер WhatsApp ввел возрастные ограничения для жителей Европейского союза - теперь пользователь должен подтвердить, что ему уже исполнилось 16 лет, передает DW.

"Евросоюз обновляет законодательство в области приватности с требованием большей прозрачности о том, как информация о человеке используется онлайн", - говорится в сообщении.

В WhatsApp не уточнили как будет происходить проверка возраста пользователя.

Подобные изменения также произошли и в политике Facebook.

"Пользователей Facebook в возрасте от 13 до 15 лет, проживающих в странах Евросоюза, соцсеть попросит отметить родителей или опекунов, которые могут дать согласие на обработку персональных данных", - пишет издание.

Изменения в политике пользования связаны с подготовкой к вступлению в силу нового законодательства ЕС о защите личных данных в интернете, запланированном на следующий месяц.

"Общий регламент по защите данных приняли в Европарламенте в апреле 2016 года. Он должен усилить и стандартизировать защиту персональных данных в странах ЕС. Среди прочего, речь идет о том, что пользователь получает право контролировать собираемую о нем информацию. Невыполнение требований регламента предусматривает наказание в виде крупных штрафов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp нашли критическую уязвимость, которая позволяет получить доступ к чужим личным данным.