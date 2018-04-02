Это невозможно. Telegram отказался выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки

Представители мессенджера Telegram опубликовали ответ Роскомнадзору, где говорится об отсутствии технических возможностей для передачи ключей шифрования от переписок пользователей.

В ответе, который опубликовал адвокат создателей Telegram Павел Чиков в своем блоге, описана систему работы мессенджера и доступа к сообщениям пользователей.

"Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы", - написал Чиков.

По его словам, администраторы мессенджера в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеют доступа к информации, которая дает возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений.

Дело в том, что Telegram использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения из "секретных чатов" никогда не сохраняются на серверах Telegram. Облачные чаты хранятся в зашифрованном виде, но никогда не хранится в одном месте.

"Создание секретных чатов начинается с генерации авторизационного ключа, при этом используется ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи — Хелмана, при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи. Ключи шифрования при этом регулярно обновляются, неактуальные ключи — уничтожаются автоматически, — говорится в сообщении представителей Telegram.

Адвокат Павел Чиков также напомнил, что Telegram может быть заблокирован на территории РФ уже 4 апреля.

Ранее НВ сообщало, что Роскомнадзор отправил Telegram уведомление "о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации". Это произошло потому, что в декабре 2017 года российский суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ.

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону, предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.