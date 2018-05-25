25 мая 2018, пятница

Это не мы. Кремль опровергает причастность к кибератаке на Украину

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Песков уверяет, что Россия ни при чем

Песков уверяет, что Россия ни при чем

Официальные лица РФ опровергли заявление о том, что Россия планирует кибер-атаку на украинские государственные органы и частные компании накануне финала футбольного матча Лиги чемпионов в Киеве.

Первыми об этой атаке сообщили представители США в среду, а уже на следующий день представители Кремля поспешили с опровержением, сообщает агентство Reuters

"Россия не планировала хакерскую атаку с использованием маршрутизаторов", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам на телефонной конференции, когда его спросили об этом утверждении.

Первоисточником новости о кибератаке стала публикация в блоге Cisco Talos. Компания сообщает, что в течение нескольких последних месяцев занималась исследованием сложного вредоносного ПО, которому дали название VPNFilter. Однако последние сведения вынудили раскрыть информацию до завершения исследования, чтобы у возможных жертв была возможность принять меры.

Вредоносное ПО похоже на BlackEnergy — вирус, который отвечал за многочисленные широкомасштабные атаки в том числе на энергосистему и государственные органы Украины в 2015-2016 годах.

Подробнее об этой кибератаке читайте в нашем материале

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