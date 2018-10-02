Это не баг. Новая функция iOS 12 отправляет сообщения "не тем" контактам

Новая функция iOS 12 предназначена для сортировки сообщений. Но новинка приводит к неожиданным последствиям для пользователей, которые делят свои Apple ID с семьей.

Пользователи на форумах сообщают, что их сообщения, предназначенные только для одного человека, отправляются, например, как их мужу, так и ребенку или их матери и сестре благодаря таким слияниям, пишет Mashable.

Особенность была предназначена для объединения чатов, которые у вас были с теми пользователями устройств iOS, которые имеют несколько телефонных номеров и электронных адресов. Популярным примером являются, к примеру, несколько чатов с другом с работы на основе личного телефонного номера и рабочей электронной почты.

Однако, сообщения, отправляемые третьим лицам, вполне могут быть катастрофой из-за сплетен среди коллег или, к примеру, из-за проблем в семье. В большинстве случаев, если не во всех, пользователи с подобной проблемой, похоже, находятся в непосредственных семейных отношениях.

Не похоже, что мы имеем дело с ошибкой, но это следствие того, что Apple не учитывает, что ее клиенты использовали новые функции непреднамеренно. Предполагается, что у каждого человека есть свой Apple ID и, теоретически, контакты, объединенные Apple ID, должны принадлежать одному человеку.

Судя по многим случаям в сообществах поддержки Apple, семьи, похоже, делились идентификаторами Apple, чтобы делать покупки в App Store или следить за деятельностью детей. И хотя комментаторы заявляют, что решение проблемы состоит в том, чтобы просто настроить отдельные идентификаторы Apple для каждого члена семьи, но для тех, чьи чаты уже объединены, это не работает.

Еще одна проблема с объединенными чатами заключается в том, что, похоже, не существует способа вручную разделить контакты в Messenger, как только iOS 12 ошибочно их объединяет.