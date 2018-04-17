Это фиаско. У обзорщика криптовалют украли миллионы во время прямого эфира

Консультат различных блокчейн-проектов Ян Балина потерял более $2 млн, когда его аккаунт был взломан во время обзора ICO-проекта.

Один из зрителей прямой трансляции попросил Яна зайти в личную учетную запись электронной почты и он обнаружил, что у него больше нет доступа к ней, пишет The Next Web.

"Ян, ты знал, что кто-то перечислил все твои жетоны из твоей учетной записи. Надеюсь, что это контролируемое движение", - спросил один пользователь в комментариях.

Балина продолжил свой обзор, не обратив внимания на комментарий, но через 15 минут прекратил прямой эфир. Позже Ян Балина заявил, что стрим пришлось прервать из-за того, что его взломали. Подписчиков он просил помочь отследить украденные монеты.

Позднее Ян подтвердил факт взлома и рассказал об ошибке, которая привела к потере криптовалюты.

"Вот, как я думаю, меня взломали. Электронная почта моего колледжа была указана как адрес электронной почты для восстановления моего Gmail. Я помню, как получал электронное письмо о том, что этот адрес был скомпрометирован, и попытался следить за моей безопасностью в колледже, чтобы решить проблему, но не смог быстро его обработать и отказался от этого, думая, что это просто старое письмо", - написал Ян Балина.

Как признался блогер, текстовые версии его личных ключей хранились в Evernote, в виде зашифрованных текстовых файлов с паролями.

"Я думаю, они взломали мою электронную почту, используя мою электронную почту в колледже, а затем взломали мою запись в Evernote", - добавил Балина.

У блогера похитили более 20 млн Nucleus Vision (около $824 тысяч), 2 млн Pareto Network (около $144 тысяч) и 1 млн Loom ($183 тысячи), а также ряд других монет. Часть из них, по словам Балины, хакеры уже перевели на счет криптобирж Binance и KuCoin.

Добавим, некоторые блогеры полагают, что Ян Балина мог инсценировать взлом. Дело в том, что криптовалюта была украдена незадолго до истечения срока подачи налоговых деклараций США. Возможно, Балина пытается таким образом избежать уплаты налогов.