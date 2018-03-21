Экс-глава Моссада создал компанию со штатом хакеров

Бывшие израильские разведчики и хакеры создали собственную компанию для предоставления услуг по киберзащите

Бывший руководитель израильского разведывательного ведомства основал собственное предприятие, позвав к себе высококвалифицированных киберспециалистов.

Тамир Пардо, который возглавлял в 2011-2016 годах одну из самых мощных в мире разведок - израильский Моссад - создал компанию XM Cyber. К себе на работу он переманил более 30 хакеров из спецслужб и военных организаций, сообщил Reuters.

Многие компании вынуждены содержать команды так называемых "красных" хакеров, которые имитируют нападения на IT-инфраструктуру. Тогда как "синие" команды анализируют и систематизируют полученную в результате подобных атак информацию. XM Cyber ​​объединила оба подхода и выпустила на рынок автоматизированную платформу HaXM. Она в автоматическом режиме моделирует угрозы, обнаруживает слабые места в защите и устраняет их.

"Мы построили машину, которая сидит на месте и имитирует работу хакеров", - заявил соучредитель и президент XM Cyber ​​Тамир Пардо. "Лучший способ предотвратить кибер-атаки - заранее определить векторы атаки, которые хакеры используют для компрометации критических активов организации", - рассказал соучредитель и гендиректор компании Ноам Эрез.