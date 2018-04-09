Экономим бумагу. Пять лучших сервисов для создания заметок

Написать заметку, поделиться ею с друзьями, сделать запись на диктофон и поставить напоминание. НВ собрало пять самых удобных приложений для создания заметок.

Когда под рукой нет карандаша и бумаги, их может заменить смартфон, и справится он с этим гораздо лучше. Сейчас заметки умеют синхронизироваться со всеми вашими гаджетами, в них можно записывать голосовые сообщения, делать списки, совместно редактировать их с другими пользователями и добавлять напоминания.

Собрали для вас список приложений, которые сделали создание заметок максимально удобным.

Keep

Сервис от IT-гиганта Google. Простой, быстрый и бесплатный менеджер заметок. В нем можно создавать списки, текстовые, голосовые и фото заметки. Все изменения в заметках синхронизируются с Google-аккаунтом, с веб-версией на ПК и другими гаджетами. В настройсках общего доступа есть возможность добавления других пользователей, которые также смогут редактировать выбранную заметку.

Все записи хранятся в памяти Google-диска, а это 15 гигабайт пространства и это наравне с его ценой ($0) - главное преимущество Keep.

ColorNote

ColorNote соединяет в себе менеджер заметок и календарь. Сервис очень простой в нем есть два вида заметок: текст и список. Заметки можно закреплять за датой в календаре и делать напоминания.

В приложении очень удобная сортировка и группировка. Прямо на главном экране можно выбрать сортировку по цвету, дате создания, напоминания или изменения. Также есть поиск по словам в заметке.

Из минусов: у ColorNote нет десктопной или веб-версии, но есть онлайн и оффлайн бекап, в случае потери данных на смартфоне, можно быстро восстановить все записи. Впрочем эти минусы не мешают ColorNote быть одним из самых популярных менеджеров заметок.

OneNote

Бесплатное приложение от компании Microsoft. Позволяет создавать интерактивный блокнот с разноцветными разделами-закладками. Работает на всех платформах (ПК, iOS, Mac, web, Android). В заметки кроме текста можно добавлять списки, рукописный текст, фотографии и видео. Есть поиск по заметкам.

В интерфейсе есть виджет для рабочего стола, поторый позволяет добавлять все виды заметок не открывая само приложение.

В главном меню можно создавать отдельные блокноты и даже с блокноты с нескольких аккаунтов.

Evernote

Когда вы ищете менеджер заметок, вы рассчитываете, что в него можно будет записать заметку и все. Evernote - это намного больше. У программы есть мобльная и веб-версия.

В интерфейсе каждой заметки есть кнопка для напоминаний и кнопка статус, с помощью которой можно отметить запись как выполненную. В Evernote есть инструмент для коммандной работы возможностью прикреплять файлы и добавлять голосовые комментарии.

Самое главное ее преимущество - мощный поиск, который распознает текст даже на фотографиях. Вы можете не только записывать заметки, но и фотографировать визитки, обложки, добавлять к ним хештеги, а потом легко их находить с помощью поиска.

Цена базовой версии: бесплатно

Пермиум аккаунт: 48 гривен/месяц

Zoho Notebook

Zoho Notebook - заметки перфекциониста. Выглядят они как набор стильных скетчбуков, только в смартфоне. На главном экране расположены 6 кнопок: запись, диктофон, фото, список, написать от руки и прикрепить файл. В сервисе Zoho Notebook нет ничего лишнего, только синхронизация, заметки и напоминания и десктопные приложения для Windows и Mac - все чтобы доступ к вашим записям был отовсюду.