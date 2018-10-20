Экономь и зарабатывай. Лучшие украинские шеринг-сервисы

Мы изучили украинский рынок услуг совместного потребления и узнали, с помощью каких мобильных приложений и сервисов можно заполучить нужную услугу дешевле и выгоднее. А на некоторых можно даже заработать.

В мире во всю развивается sharing economy, это социально-экономическое явление, когда люди предлагают услуги или свою собственнось в пользование другим людями, например, автомобиль, квартиру, велосипед или даже образ жизни. На практике, это выглядит, как аренда, но предоставить эти услуги может любой рядовой гражданин, без сложных бюрократических процедур.

Вот несколько удобных мобильных приложений, которые помогут вам получить нужную услугу дешевле традиционной аренды или даже заработать на активах, которые у вас есть.

Airbnb

Флагман и один из акселераторов мировой шеринг-культуры. Airbnb - это онлайн-сервис размещения и кратковременной аренды частного жилья. С помощью Airbnb любой житель планеты, который владеет жильем, может сдать свободную комнату, квартиру или дом в аренду, а любой пользователь сервиса может найти себе жилье в любом ценовом диапазоне в 191 стране мира.

Для того чтобы забронировать жилье, нужно зарегистрироваться в сервисе и подвязать к аккаунту банковскую карту. Некоторые арендодатели требуют от пользователей подтверждение личности с помощью документов, например, паспорта.

На данный момент сервис составляет огромную конкуренцию традиционным отелям и хостелам.

BlaBlaCar

Cервис совместных поездок, который позволяет водителям разделить с попутчиками деньги на бензин. Водитель компенсирует себе затраты на поездку, а попутчик получает возможность добраться до места назначения дешевле или комфортнее, чем на традиционных видах транспорта.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться, ввести данные маршрута (дату отправления, откуда и куда) и выбрать подходящего водителя. После того как водитель согласится вас подвезти, вы получите его номер телефона и сможете с ним обговорить детали поездки или воспользоваться внутренним чатом.

Если удобная машина не нашлась, можно подписаться на оповещения о появлении подходящих поездок.

С ноября 2018 года сервис для пассажиров станет платным. Забронировать поездку можно будет по тарифу 49 грн/день или 59 грн/месяц. Бронь поездок на расстояние до 120 км останется бесплатной.

GetmanCar

Сервис поминутной аренды автомобиля с помощью мобильного приложения. Идеально подходит для тех, кто имеет права, но не имеет собственного авто. Для того, чтобы воспользоваться сервисом нужно зарегистрироваться, загрузить в приложение копию водительских прав и подписать договор. Когда модераторы подтвердят ваш аккаунт, вы сможете отыскать на карте свободную машину и уехать на ней. После завершения поездки вы должны оставить автомобиль в специальной зоне парковки. После этого им сможет воспользоваться другой клиент.

В автопарке GetmanCar 100 автомобилей Ravon R2. Стоимость одной минуты пользования автомобилем 4 гривны. Есть почасовой и посуточный тарифные планы.

NextBike

Всемирно известный сервис и мобильное приложение для поминутной аренды велосипедов, который работает во всем мире, в том числе в Киеве, Львове, Харькове и Виннице. Принцип работы как и у GetmanCar. Вы регистрируетесь, берете свободный велосипед в одном из спотов, которые разбросаны по всему городу, доезжаете до нужного места и оставляете транспорт в ближайшем споте. Все свободные велосипеды показаны на карте, чтобы поездку можно было запланировать.

Стоимость аренды составляет 30 грн за 30 минут, также есть месячный и сезонный тарифный план.

Kabanchik

Сервис для предоставления и получения разовых услуг от специалистов любых профилей. Строители, дизайнеры, грузчики, копирайтеры, репетиторы, на этом сайте есть любые специалисты. Если у вас есть свободное время и желание заработать, вы тоже можете предоставить услуги в сфере, в которой вы профессионал. На сайте вы общаетесь со специалистом без посредников. Вы можете сами устраивать тендер на услугу, и выбрать самое выгодное предложение.

TravelPost

Зарабатывайте доставляя посылки во время путешествий, или получайте посылки быстрее и дешевле, чем через традиционные курьерские службы. Это аналог всемирно известной панк-почты, когда путешественники внутри сообщества бесплатно перевозят небольшие посылки. TravelPost перевел эту идею в коммерческое русло, сделал ее более удобной, защищенной и позволил на ней зарабатывать деньги.

Для того, чтобы отправить посылку найдите нужного человека и договоритесь с ним про доставку.

Шафа

Зачем выкидывать ненужные вещи если их можно продать тем, кому они нужны. Принцип повторного и многоразового использования - один из самых важных в sharing economy. Это приложение - мобильный секонд-хенд вещей. В нем можно купить или продать одежду, обувь, аксессуары, найти для себя, что-то подходящее сэкономив при этом деньги и ресурсы планеты. В нем удобный поиск, фильтры, рейтинг пользователей и продавцов.

Wiffinity

В этом приложении пользователи со всего мира делятся паролями от Wifi, чтобы каждый имел доступ к бесплатному интернету. Пользователи приложения, когда подключаются к новой сети, добавляют ее на карту Wifinity.Так она становится доступной для всех туристов мира. Если вам нужен интернет, например, заграницей вы просто находите нужную точку и подключаетесь к ней, пароль будет введен автоматически.