Эхо скандала. Facebook временно заблокировал появление новых приложений на своей платформе

Социальная сеть Facebook приостановила процесс проверки приложений, чтобы "внедрить новые изменения".

Это решение будет некоторое время препятствовать появлению на платформе новых приложений и чатов, пишет The Verge.

На прошлой неделе представители Facebook сказали, что они еще больше ограничат доступ разработчиков к пользовательским данным. Теперь Facebook, по-видимому, переоценивает свой алгоритм одобрения приложений из-за того, насколько легко приложение сторонних опросов, получившее название "thisisyourdigitallife", смогло добывать данные и продавать их без какого-либо контроля со стороны Facebook.

Также Facebook обещает полный аудит любого приложения с подозрительной деятельностью и информирование пользователей в том случае, если приложение, которому они дали доступ, было удалено по причине злоупотребления данными.

Представители соцсети отметили, что планируют показывать пользователям информацию, которую собирают приложения в к соцсети. На новой централизованной странице пользователям покажут, что каждое приложение собирает о них, и предоставят возможность удалять приложения. Также новая система должна позволить людям легче и быстрее изменять свои настройки приватности.

Ранее НВ сообщало, что три пользователя приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook. По заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.