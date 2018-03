Дуров прокомментировал угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram в РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы Роскомнадзора заблокировать сервис на территории РФ не заставят его раскрыть личные данные пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст личные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни", - сообщил Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.