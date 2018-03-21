Дуров прокомментировал угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram в РФ

Дуров заявил, что Telegram не будет открывать личные данные пользователей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы Роскомнадзора заблокировать сервис на территории РФ не заставят его раскрыть личные данные пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст личные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни", - сообщил Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что 20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление "о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации".

В декабре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передавать ФСБ ключи шифрования в соответствии с российским "пакетом Яровой". Telegram считает своей обязанностью сохранить тайну переписки.

Летом этого года уже был скандал с отказом Павла Дурова регистрировать Telegram в специальном российском реестре организаторов распространения информации, что также грозило блокировкой Telegram.

Ранее НВ сообщало, что юристы общественной организации Роскомсвобода подали в суд коллективный иск против Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ за требование руководству мессенджера Telegram предоставить ключи шифрования переписки. Представитель Роскомсвободы Саркис Дарбинян заявил, что "действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".