Дождались. В нескольких десятках стран мобильный интернет стал быстрее Wi-Fi

Согласно исследованию компании OpenSignal, 33 страны имеют скорость мобильного интернета в среднем выше, чем скорость Wi-Fi.

Самый большой разрыв между скоростью подключений зафиксирован в Австралии, пишет Mashable.

В этой стране средняя скорость Wi-Fi составляет 21,6 Мбит/с, а скорость мобильной сети - 34,6 Мбит/с. Также в пятерку стран с мобильными сетями, которые намного быстрее, чем Wi-Fi, вошли Ливан, Катар, Оман и Греция.

В то же время, в таких местах, как США и Гонконг, средняя скорость WiFi затмевает мобильные сети. Подобная ситуация, пусть и не столь выражено, зафиксирована еще в 40 странах. Это может вскоре изменится, так как новое поколение мобильной сети 5G начнет распространяться уже в 2019 году.

Также исследователи нашли четыре страны, где нет существенных различий между скоростью WiFi и мобильной сетью: Венгрия, Бангладеш, Бельгия и Норвегия. Отмечается, что данные были собраны с почти 7,8 миллиона различных устройств в 80 странах.

В OpenSignal заявили, что результаты исследования показывают, что мобильные операторы и производители смартфонов должны переоценить зависимость от Wi-Fi. В то же время, на данный момент Wi-Fi по-прежнему лидирует из-за более низкой стоимости услуг.

Специалисты OpenSignal сообщили, что в будущем ситуация может еще сильнее измениться с внедрением стандарта 5G. До конца 2018 года его планируют запустить в 20 городах США, а в 2019 году выйдут первые флагманские смартфоны с поддержкой нового стандарта передачи данных.