Дональд Трамп обрушился с критикой на Amazon

Президент США Дональд Трамп в в своем блоге заявил, что компания Amazon платит недостаточно налогов.

Трамп считает, что один из самых узнаваемых и успешных брендов в стране вредит розничным торговцам, сообщает The New York Times.

"Я высказывал свои претензии к Amazon задолго до выборов. В отличие от других, они платят штатам и местным властям мало налогов или не платят их совсем, используют нашу почтовую систему как своего посыльного (чем наносят США огромные убытки) и вытесняют с рынка многие тысячи ритейлеров", - написал Трамп.

Источник, близкий к Трампу, который попросил сохранить его анонимность, подтвердил, что президент США высказывался о проблеме Amazon и налогах, по крайней мере, полдюжины раз за последние шесть месяцев. Президент неоднократно заявлял, что Amazon приводит к убыткам Почтовой службы, хотя чиновники объяснили ему, что это не так. Комиссия по почтовому регулированию, которая контролирует эту сферу услуг, подтвердила, что контракты почты с Amazon являются прибыльными.

Тем не менее президент США якобы рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании Amazon, а также не исключает применения к ней мер в рамках законодательства по борьбе с монополиями и защиты конкуренции.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, правительство пока не планирует какие-либо действия в отношении крупнейшей американской компании интернет-торговли. В то же время заявления Трампа могут иметь серьезные последствия для Amazon даже без каких-либо формальных шагов со стороны федерального правительства.

Как отмечают журналисты, комментарии Трампа уже напугали инвесторов, посылая вниз акции Amazon. Акции подешевели после его сообщения в блоге, хотя цены позже вернулись к прежним значениям.

Трамп уже много лет находится в противостоянии с основателем и главой Amazon Джеффом Безосом, которому принадлежит газета Washington Post. По мнению источников, Трамп собирается "преследовать" Amazon и "одержим" этой компанией.

Ранее НВ сообщало, что 20 марта интернет-ритейлер Amazon.com впервые обошел по капитализации Alphabet Inc, материнскую компанию Google. С начала января акции Amazon выросли почти на 29%. Что касается Alphabet, то стоимость его акций менялась в начале года разнонаправленно.