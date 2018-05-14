Дональд Трамп готов вернуть бренд смартфонов ZTE на рынок США

Трамп не против возвращения ZTE на рынок США

Президент США Дональд Трамп работает с лидером КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений для китайского производителя смартфонов ZTE.

Помочь компании поручено американскому министерству торговли, сообщает The Verge.

"Президент Китая Си и я работаем над тем, чтобы дать крупному китайскому производителю смартфонов ZTE быстро вернуться в бизнес", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, "Потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли США дано указание сделать это". Слова Трампа о рабочих местах связаны с тем, что телекоммуникационная компания ZTE является одной из крупнейших в Китае, насчитывающей более 80 000 сотрудников.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 травня 2018 р.

В прошлом месяце Министерство торговли США запретило экспорт американских комплектующих для ZTE в течение семи лет, поскольку китайский производитель смартфонов нарушал санкции в отношении Ирана и КНДР и продавал вопреки запрету структурам этих стран изготовленное из американских комплектующих оборудование. После этого ZTE не поддержала условия соглашения о признании вины .

Ранее НВ сообщало, что китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах. ZTE прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство. Торговля акциями ZTE приостановлена ​​на несколько недель.

По мнению экспертов, ZTE может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и США, говорится в статье New York Times.