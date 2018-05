Дональд Трамп готов вернуть бренд смартфонов ZTE на рынок США

Президент США Дональд Трамп работает с лидером КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений для китайского производителя смартфонов ZTE.

Помочь компании поручено американскому министерству торговли, сообщает The Verge.

"Президент Китая Си и я работаем над тем, чтобы дать крупному китайскому производителю смартфонов ZTE быстро вернуться в бизнес", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, "Потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли США дано указание сделать это". Слова Трампа о рабочих местах связаны с тем, что телекоммуникационная компания ZTE является одной из крупнейших в Китае, насчитывающей более 80 000 сотрудников.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!