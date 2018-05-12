Ваш браузер может больше. 10 лучших расширений для Google Chrome

Когда стандартного набора функций в браузере не хватает, его возможности можно расширить с помощью плагинов. НВ собрало десять расширений для Google Crome, которые облегчат и ускорят работу в интернете.

Плагины и надстройки позволяют решить достаточно широкий спектр задач, например, предоставить анонимность в сети, быстрый перевод текста на иностранном языке, убрать назойливую рекламу, или сократить расход оперативной памяти браузером.

С оперативной памяти и начнем.

One Tab

Это расширение для любителей открыть 20 вкладок в браузере и заполнить ими всю оперативную память. One Tab сворачивает все вкладки в одну со списком всех открытых страниц. Теперь они сохранены в одной вкладке и в любой момент их можно вызвать обратно.

Внимание! One Tab закрывает страницы и переносит их в список, поэтому если вы заполняли на одной из вкладок форму или писали сообщение, то их нужно сохранить.

В диспетчере задач показан график использования оперативной памяти во время активации One Tab

Lazarus: Form Recovery

Этот плагин создан для того, чтобы сберечь ваши нервы и время. Сколько раз после заполнения форм и нажатия кнопки ОК/Отправить появлялась надпись "ошибка" и строчки приходилось заполнять заново? Lazarus восстанавливает данные, которые вы вводите в формы на сайтах, например, при регистрации, или во время покупок.

Переводчик Google

Плагин для быстрого перевода текста прямо на веб-странице. Вы просто выделяете небольшой фрагмент или предложение, и плагин переводит его. Экономит время, когда не знаешь перевод одного слова, и из-за него нужно дополнительно заходить в онлайн-сервис, чтобы найти перевод.

Также расширение добавляет в контекстное меню по правому клику мыши строку Перевести с помощью Google, а нажав на кнопку плагина в панели иснструментов, можно перевести всю страницу целиком.

Better history

Улучшенная версия истории браузера с поиском, градацией по часам и датам закрытия страниц.

Strict Workflow

Сервис для тех, кто любит прокрастинировать в интернете и хочет перестать это делать. Пользователь сам обозначает сайты, время доступа к которым он хотел бы ограничить, например 5 минут Facebook на 1 час работы, и программа не дает превысить этот лимит.

Hola

Бесплатный безлимитный VPN-сервис для обхода региональных блокировок сайтов. С помощью него можно зайти на любой сайт из под IP любой страны мира.

AdBlock

Самый популярный блокировщик рекламы. Плагин убирает с сайтов и видео всю рекламу, всплывающие окна, баннеры и даже скрипты для майнинга криптовалют.

Некоторые сайты просят своих пользователей отключать AdBlock во время пользования ими, поскольку они зарабатывают на рекламе. Для таких случаев в блокировщике предусмотрены исключения.

Awesome Screenshot

Плагин делает быстрые скриншоты браузера, фрагментов страниц, делать к ним подписи и даже записывать видео.

TinEye

Плагин работает по тому же принципу что и поиск по фото в Google, только в отличие от конкурента она отбрасывает все лишнее и находит фотографии с наивысши возможным разрешением.

Все что нужно - нажать на фотографию, оригинал которой нужно найти, правой клавишей и выбрать search on TinEye.

SAVE TO POCKET

Плагин, который сохраняет страницы для чтения "на потом". Теперь ни одна ссылка на интересный текст не пропадет. Сохраненные страницы можно читать даже офлайн.

"Положить текст в карман" можно в один клик.