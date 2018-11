Держите себя в руках. Starbucks будет блокировать порно в публичных сетях Wi-Fi

Франшиза Starbucks решила заблокировать доступ к просмотру откровенного контента в своих кофейнях после давления со стороны активистов.

Новые правила блокирования контента должны вводиться в 2019 году, пишет The Verge.

"Хотя это редко происходит, использование общедоступного Wi-Fi Starbucks для просмотра незаконного или вопиющего контента никогда не разрешалось ... Мы приняли решение для предотвращения просмотра этого контента в наших магазинах, и мы начнем вводить его в наши офисы в США в 2019 году", - заявили представители сети кофеен.

Пока нет подробностей о том, в чем заключается это решение, но в Starbucks рассказали, что инженеры компании протестировали несколько методов фильтров содержимого.

Организация безопасности в Интернете под названием Enough Is Enough оказывала давление на Starbucks и другие франшизы с интернет-доступом в Интернет, чтобы они разместили контент-фильтры в своих заведениях.

Еще в 2016 году, McDonald’s начал блокировать порно в своих общественных сетях Wi-Fi. Это наложило бремя на Starbucks, которой рекомендовали сделать то же самое. Представители Starbucks тогда заявили, что будут использовать фильтры, если найдут блокировщик контента, который при этом не будет блокировать нежелательные сайты. Но такое решение не было найдено.

Донна Райс Хьюз, генеральный директор некоммерческой организации Enough is Enough заявила недавно, что "Starbucks нарушил свое обещание запретить просмотр порнографии, несмотря на свое публичное объявление, что он добровольно предоставит безопасный Wi-Fi в своих ресторанах по всей стране... Этому заявлению уже более 2 с половиной лет!".

В петиции Enough is Enough говорится, что общественные сети Wi-Fi "привлекают педофилов и сексуальных преступников" и подвергают детей риску. Эту петицию подписали более 30 тысяч человек.