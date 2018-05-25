Дело на полмиллиарда. Суд обязал Samsung заплатить компании Apple $539 млн за нарушение патентов

Американский суд признал Samsung виновной в нарушении патентных прав, связанных со смартфонами, и обязал выплатить компании Apple $539 млн.

При этом Apple требовала почти в два раза больше, пишет Mashable.

Было установлено, что Samsung нарушил два патента на утилиты Apple и три дизайнерских патента, которые включают округленные углы для iPhone, обод, окружающий переднюю грань, и сетку на экране.

"Сегодняшнее решение ложится против единогласного решения Верховного суда в пользу Samsung по поводу объема патентных убытков", - говорится в заявлении Samsung после объявления о судебном решении. Компания намерена "рассмотреть все возможности получения результата, который не будет препятствовать творчеству и честной конкуренции для всех компаний".

В конце 2016 года Samsung, оспаривая размер назначенной в 2012-м году компенсации — более миллиарда долларов — добилась промежуточной победы в Верховном суде США. Судьи постановили, что сумма должна вычисляться не как общая стоимость всех проданных корейской фирмой смартфонов-"нарушителей", а лишь как часть общего дохода, полученная в результате внедрения запатентованных Apple функций.

При этом представители Apple заявили в комментарии Mashable, что дело "всегда было чем-то большим, чем просто деньги".

"Мы глубоко убеждены в ценности дизайна, и наши команды неустанно работают над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов. Apple запустила революцию смартфонов с iPhone, и факт заключается в том, что Samsung использовал наш дизайн. Важно, чтобы мы продолжаем защищать тяжелую работу и инновации стольких людей в Apple", - говорится в заявлении.

Долгое и сложное дело продолжается с 2011 года, когда Apple потребовала $2,5 миллиарда за нарушение патентных прав. Теперь, после очередного решения, процесс может закончиться раз и навсегда.