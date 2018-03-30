DeleteFacebook набирает обороты, падение Telegram, Mobile ID в Днепре. Главное в IT за неделю

Руководители и эксперты отрасли информационных технологий (IT) рассказали НВ о самых запоминающихся событиях уходящей недели.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики

На этой неделе Фейсбуку было все так же нелегко, невзирая на то, что Марк Цукерберг, наконец-то, вышел к прессе в прошлую субботу и объявил, как он будет спасать ситуацию с утечкой персональных данных.

С 2012 года акции Facebook упали рекордно низко – на 13%, и 28 марта продавались за $153 за акцию. Потери капитализации составили $95 миллиардов – это больше, чем вся стоимость Starbucks ($81 млрд.) или Qualcomm ($85 млрд).

Движение #DeleteFacebook набирает обороты и вслед за Теслой и голливудскими звёздами, удалил свой аккаунт Playboy и Комиссар по персональным данным Австралии.

Facebook анонсировал закрытие рекламной программы для третьих сторон Partner Categories. А на обвинение в сборе информации о звонках и СМС, Facebook заявил, что такой сбор происходит только когда пользователь даёт на это персональное согласие. При этом некоторые пользователи, загружавшие свои данные из профиля ФБ после удаления аккаунта, с удивлением обнаружили там логи звонков и СМС даже не за месяцы, а за годы…

Марка Цукерберга будут заслушивать в Сенате, а Apple наконец-то проснулся... Ситуация со скандалом утечки персональных данных ФБ и Cambridge Analytica (CA) "разбудило" и Apple CEO, Тима Кука.

Во время конференции в Пекине он заявил, что "...такой ситуации, что кто-то годами получает данные о том, по каким сайтам вы ходите, что вам нравится или не нравится, с кем вы контактируете и т.д. – не должно существовать".

Он высказался за усиление регулирования в области персональных данных для Америки.

А новое законодательство Еврокомиссии GDPR (General Data Protection Regulation) как нельзя кстати усиливает ответственность всех сторон за получение, хранение и обработку персональных данных.

Facebook открыл ящик Пандоры – скандалы с утечкой персональных данных просачиваются в СМИ. В феврале база данных самого популярного в мире фитнес приложения MyfitnessPal была атакована и данные 150 миллионов пользователей были украдены.

Это пока самая крупная в этом году хакерская атака на персональные данные и топ-5 за все прошедшие годы. Хакеры украли имена, э-мейл адреса и пароли, как заявило руководство компании. Данные кредитных карт, водительских удостоверений и страховок не были скопированы.

Вслед за выходом с рынков Китая (2016) и РФ (2017), Uber объявил о выходе с рынков Юго-восточной Азии и о продаже своего бизнеса на этих ранках конкуренту Grab.

И Uber и Grab имеют одних и тех же инвесторов – SoftBank и Didi, и такое решение выглядит более чем логично. Grab обслуживает более 90 млн клиентов и даёт работу более пяти миллионам водителей.

На этой неделе стало известно, что Uber получил запрет на дальнейшее тестирование автопилотируемых авто в штате Аризона.

Константин Иванов

Director of Digital Integration AGAMA communications

IBM представила самый маленький компьютер в мире размером с крупинку соли. Мощность крошечной новинки соответствует процессору Intel х86 1990 года. Это означает, что производительность нового чипа (он будет содержать несколько сотен тысяч транзисторов) позволит решать большинство базовых задач. Таких, как мониторинг, анализ, сортировка и даже обработка данных. Более того, его можно будет использовать в качестве источника данных для блокчейн-приложений, он поможет осуществлять трекинг товаров и предотвращать мошенничество. Особенно эта новость имеет порадовать пользователей криптовалюты, в частности, bitcoin.

При этом, стоимость разработки компьютера составит менее 10 центов. IBM только начали испытания первого прототипа. Дата выхода процессора на рынок пока неизвестна. В компании утверждают, что через пять лет микропроцессоры станут неотъемлемой частью нашего интерьера и жизни в целом. Надеемся, что будущее в самом деле рядом и вскоре мы сможем его увидеть, пусть и через микроскоп.

Акции файлового хостинга Dropbox выросли на 36% на бирже NASDAQ. Это лучший показатель первичного публичного предложения технологической компании после прошлогоднего успеха Snapchat. Рыночная стоимость компании оценивается в $10 млрд. Но определенные поводы для волнения все же существуют.

Дело в том, что основной источник доходов компании – продажа индивидуальных пакетов услуг облачного хранилища для пользователей. Но она также предоставляет свои услуги компаниям в виде корпоративных пакетов, что зависит от нескольких факторов, в частности, от интеграции с сервисами Salesforce и Microsoft Office. Бизнес-пакетами компании пользуются лишь около 30% клиентов.

Что это значит? Несмотря на то, что Dropbox сейчас сохраняет позиции, в ближайшем будущем его ждет жесткая конкуренция с другими игроками на этом рынке. Которые снижают цены на свои услуги, а иногда и предлагают их бесплатно. В прошлом году компания запустила сервис Dropbox Paper с целью разнообразить и упростить свои сервисы. Но если они хотят закрепить свои позиции в долгосрочной перспективе, им необходимо будет принять ряд масштабных мероприятий. Например, сделать свой продукт незаменимым как для пользователей, так и для бизнеса.

Владимир Бондаренко

технический директор Mauris

29 марта произошел масштабный сбой Telegram, больше всего перебоев испытали пользователи в Европе. Только в момент отсутствия доступа к услуге, которой пользуешься ежедневно, ты начинаешь остро чувствовать ее преимущество и качество. Когда упал Telegram, вся работа подразделений нашей компании резко приостановилась. И в некоторых случаях работники просто не могли связаться друг с другом, ведь вся коммуникация происходила в Telegram. По нашему мнению, это лучший мессенджер-канал связи, поэтому он активно используется в компании для ведения рабочих и деловых переписок.

Но, несмотря на предпочтение того или иного мессенджера, каждой компании важно иметь несколько каналов связи и не опираться на один инструмент. В ближайшие дни мы займемся созданием групповых рабочих переписок и в другом мессенджере. Также стоит отметить тот факт, что мы начинаем все больше зависеть от технологий. И в случае критического сбоя программного продукта человек становится беспомощным. Чем дальше будет происходить информатизация и автоматизация общества, тем сложнее будет отказаться от технологий и пережить их отсутствие. Поэтому, очень важным фактором в IT и сейчас, и в дальнейшем будет обеспечение высокого уровня отказоустойчивости и надежности разработанных продуктов.

Евгений Кражан

директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар

Днепр стал первым городом-миллионником, который заявил о своем желании подключиться к платформе Mobile ID от Киевстар. А это значит, что после коммерческого запуска нашего сервиса с его помощью горожане смогут пользоваться онлайн-услугами, которые предлагает Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Всевозможные справки, свидетельства, запросы и пр., в числе которых и популярные у населения справки о составе семьи или месте жительства – все это можно будет оформить прямо со своего телефона, избежав походов в ЦПАУ и очередей. Это формат наиболее цивилизованных взаимоотношений между государством и гражданами. И меня очень радует, что сегодня это понимают в городских администрациях. Подобные переговоры мы ведем в Киеве и Львове, думаю, скоро подтянутся и другие города – украинцы должны иметь возможность получать услуги от государства без излишней бюрократии, трат времени и нервов. И Mobile ID – самый удобный для этого инструмент.