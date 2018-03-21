DeleteFacebook: как защитить личные данные и удалить свой Facebook-аккаунт

Как обезопасить свои данный в Facebook и как удалить свой аккаунт

Уже который день в западных медиа разгорается самый грандиозный в истории скандал вокруг Facebook. Компания допустила передачу данных о пользователях третьим лицам без их ведома и не сделала ничего, чтобы их защитить, когда увидела проблему.

На фоне скандала мир охватил флешмоб #DeleteFacebook – пользователи удаляют аккаунты из популярной социальной сети или как минимум стремятся закрыть свои данные от рекламодателей и сторонних приложений, где в свое время авторизировались через Facebook.

НВ рассказывает, как проделать все эти процедуры.

Если вы пока не готовы расставаться с Facebook

Выясните, что Facebook знает о вас.

Ваша активность на Facebook дает компании возможность узнать многое о ваших предпочтениях и продавать эти данные в обезличенном виде рекламодателям. Чем выше активность профиля, тем точнее соцсеть может предугадать ваши интересы и тем точнее сможет подобрать под вас рекламу.

Посмотреть, что Facebook знает о вас, можно на страничке с рекламными предпочтениями.

Эта информация собрана на основании ваших лайков, указанных данных в профиле, установленных приложений, поиска в интернете через это устройство и еще, возможно, кучи всего, о чем мы не догадываемся.

Тут же, в разделе «Ваши данные» можно ограничить доступ к информации, по которой может осуществляться рекламный таргетинг.

Facebook знает, когда у вас день рождения, с каких устройств вы заходите в соцсеть и многое другое. В моем случае знания сети обо мне минимальны – так как я не пользуюсь ею активно, но даже нескольких переходов по ссылкам достаточно, чтобы собрать с десяток предпочтений. Но вот как выглядит профиль одного из журналистов Business Insider, который был активным Facebook-пользователем. В профиле указаны даже политические взгляды, тип подключения и возраст детей!

Удалить эти данные можно в разделе «Ваши данные» – «Ваши категории».

Facebook собирает данные о пользователях и за пределами ресурса везде, куда вы залогинились с помощью аккаунта сети. Чтобы ваша активность на «веб-сайтах и приложениях с технологиями Facebook» не преследовала вас во время использования соцсети, отключите это в «Настройках рекламы».

Также Facebook хочет показывать вам рекламу на сайтах и в приложениях, не связанных с компаниями Facebook, и на основании предпочтений ваших друзей. В этом ей тоже можно отказать.

Facebook знает, где вы находитесь, куда ездили в отпуск и где бываете в городе – если у него или у Instargam есть доступ к местоположению. Эту информацию можно проверить в настройках приложения в смартфоне.

К слову, даже если геолокация для Facebook в мобильном приложении будет отключена, в разрешениях приложения можно обнаружить, что Facebook все равно следит за перемещениями пользователя. И много за чем еще, причем не спрашивая. Вы удивитесь, сколько всего вы доверяете компании. Да, даже данные о запущенных приложениях.

Перестаньте делиться личным со всеми

Вы можете удалить лишние персональные данные (школа, вуз, три первые работы, родственные связи) и сократить количество постов с личной информацией. С их помощью вы также выдаете огромное количество сведений о себе. Причем на этот раз, в отличие от рекламных настроек, весьма персональных, которыми может воспользоваться любой недоброжелатель (вы точно хотите, чтобы весь мир знал, что в ближайшие две недели вы в отпуске и квартира осталась без присмотра?).

Проверьте настройки приватности тут (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) и сократите количество лиц, которые видят ваши посты. Зачем всем в интернете знать, что вы ели на завтрак?

Проверьте, кто имеет доступ к вашим данным в Facebook

А теперь зайдите в раздел Приложения.

Здесь можно посмотреть, какие приложения имеют доступ к вашим персональным данным и каким именно, отключить в принципе возможность авторизироваться на сторонних сервисах с помощью Facebook и проверить, кто видит ваши публикации, сделанные через сторонние приложения. Да, сколько глупых тестов, розыгрышей билетов и подарочных наборов, браузерных игр и т.д. знают где вы живете, есть ли у вас дети и с какого числа вы улетели в Нью-Йорк в отпуск.

Если вы хотите удалить одним махом доступ сторонних сервисов к своему аккаунту, просто отключите платформу. Если для кого-то нужно сделать исключение (не нужно, если планируете удалять аккаунт), тогда придется заниматься удалением случайных сервисов вручную. И тот факт, что вы отключите приложение от своего аккаунта, не означает, что сервис удалит данные о вас. Именно на этом и погорела Cambridge Analytica и начался весь скандал с Facebook.

Кстати, журналисты Mashable напомнили, что в 2014 году компания представила на ежегодной конференции F8 функцию «Анонимный логин» (Anonymous Login), но так и не внедрила ее. При помощи «Анонимного логина», по задумке Facebook, можно было авторизироваться в сторонних сервисах, но не передавать персональные данные. В 2015 году функцию официально «убили» из-за «низкого интереса со стороны разработчиков».

Это не удивительно. Сторонние сервисы хотят знать о вас все через Facebook. Анонимный логин для них бесполезен.

Если вы хотите расстаться с Facebook навсегда

Первым делом определитесь, вы хотите удалить аккаунт или деактивировать. Деактивация приведет к тому, что ваши фотографии и некоторые другие данные перестанут быть доступны для других пользователей сети, но вы останетесь в списке друзей и сохранится переписка. А если вы захотите вернуться в Facebook, то сможете просто активировать аккаунт обратно. Но с серверов Facebook персональная информация не пропадет (подробнее о процедуре читайте тут).

Возможно, когда-то вас охватит ностальгия по былым временам, и вы захотите снова пересмотреть старые снимки и записи. Поэтому стоит начать удаление аккаунта с бэкапа. Для этого зайдите в настройки и загрузите копию своего аккаунта на компьютер. Соответствующая кнопка находится в самом низу страницы.

Чтобы удалить свой аккаунт полностью, нужно пройти по этой ссылке. В прощальном сообщении Facebook напомнит обо всем, чем вы рискуете, расставаясь с соцсетью.

Даже если вы все удалили, компания напоминает о том, что ваши персональные данные будут храниться на ее серверах еще 90 дней, а у ваших друзей останется переписка с вами. Подробнее об условиях удаления читайте тут.

Это все?

В общем, нет.

Возможно, вы все еще пользуетесь Instagram или WhatsApp. Плохие новости – эти ребята тоже принадлежат Facebook. И если вы откажетесь от профиля в соцсети, но продолжите использовать другие ее сервисы, вы все еще сливаете информацию о себе.

И второе. Недавно появились документальные подтверждения того, что Facebook хранит так называемые «теневые профили». Это более полная база данных о пользователях. Включая контакты в телефоне, которыми вы не захотели поделиться с соцсетью, почтовые аккаунты (из-за которых, собственно, сеть и поймали за руку) и, вероятно, еще много всего.

Журналисты предполагают, что Facebook собирает их через ваших друзей через опцию «Найти друзей». Компания открыто говорит, что эти данные будут загружены на сервер и использованы для улучшения рекомендаций. Также у Facebook в «теневых профилях» есть личные данные пользователей, у которых нет и никогда не было аккаунта в соцсети. Вероятно, тоже от друзей.

Поэтому, увы, даже если вы все удалили о себе в Facebook, скорее всего, ваш теневой профиль останется там навечно.