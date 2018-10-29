Дай миллиард. Qualcomm потребовала от Apple огромную компенсацию за нарушение патентов

Компания Qualcomm через американский суд потребовала от Apple $7 млрд в качестве роялти.

Обращение к суду не гарантирует, что Apple на самом деле должна так много, но показывает масштаб претензий Qualcomm, пишет Engadget.

Разбирательства между технологическими гигантами начались в 2017 году. Apple подала в суд на Qualcomm за то, что бывший партнер в течение нескольких лет выставлял ей "двойные счета" за патенты: один раз за фактические роялти и снова, когда чипы использовались в iPhone.

В Qualcomm, тем временем, утверждают, что ее соглашения о роялти являются законными и даже обвинили Apple в передаче коммерческой тайны Intel. Учитывая сумму спора, сомнительно, что обе стороны скоро придут к соглашению.

На данный момент, по мнению производителя чипов, долг Apple достиг $7 миллиардов. Эту сумму компания должна заплатить своим партнерам, а те в свою очередь сделают патентные отчисления Qualcomm.

Ранее НВ сообщало, что компания Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных. Qualcomm говорит, что Apple несколько лет крадет данные производителя процессоров, чтобы в конечном итоге избавиться от необходимости полагаться на компоненты Qualcomm. Предполагается, что Apple предоставила Intel код Qualcomm, чтобы повысить скорость модема Intel.

В иске говорится, что в какой-то момент инженеры Intel даже пожаловались Apple, что они не смогли открыть секретные файлы Qualcomm, которые были отправлены. Инженеры Apple, как утверждается, создали для них новые, видимые файлы, используя собственные инструменты Qualcomm.