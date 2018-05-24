Новая кибератака на Украину. Что известно на данный момент

В СБУ предполагают, что источником атаки являются хакеры из Российской Федерации, а их целью — дестабилизация ситуации в стране в период финала Лиги Чемпионов.

Накануне финала Лиги Чемпионов появились сообщения о новой кибератаке, готовящейся против Украины. СБУ предполагает, что целью была дестабилизация во время финала чемпионата. НВ собрало, что известно на данный момент.

Что говорят?

О готовящейся кибератаке заявили уже несколько источников, в частности, сообщения поступали и от СБУ, и Киберполиции.

Первоисточником стала публикация в блоге Cisco Talos. Компания сообщает, что в течение нескольких последних месяцев занималась исследованием сложного вредоносного ПО, которому дали название VPNFilter. Однако последние сведения вынудили раскрыть информацию до завершения исследования, чтобы у возможных жертв была возможность принять меры.

Код вредоносного ПО похож на BlackEnergy — вируса, который отвечал за многочисленные широкомасштабные атаки в том числе на энергосистему и государственные органы Украины в 2015-2016 годах.

«Зараженные в Украине устройства находятся на стадии 2 управления злоумышленниками. То есть на них установлены модуль перехвата трафика (сетевая разведка, перехват нешифрованных данных авторизации, данные АСУТП по протоколу MOFBUS) и модуль сетевого сканирования (TCP-сканы по портам 23, 80, 2000 и 8080 – то есть поиск в сети устройств Mikrotik и QNAP NAS в качестве новых объектов атаки). Особенностью VPNFilter является вероятная нацеленность на системы АСУТП, на это указывают совпадающие фрагменты кода VPNFilter и BlackEnergy. Загрузка дополнительных модулей идет по протоколам TOR и SSL», - разъясняет Владимир Кург, R&D-директор «ИТ-Интегратор» в публикации на странице компании в Facebook.

Кто-то уже пострадал?

По данным отчета, состоянием на момент его публикации заражению подверглось не менее 500 000 устройств в 54 странах, но по большей части это Украина.

Киберполиция сообщает, что уже сотрудничает с Cisco Talos для противодействия атаке.

На сайте органа говорится, что атаке подвержено следующее оборудование:

Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N;

Mikrotik RouterOS (все версии ниже 6.42.1);

Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000;

QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software;

TP-Link Devices R600VPN.

Кроме того, это роутеры, на которых используется логин и пароль по умолчанию. Также велик риск взлома и удаленного доступа к устройствам, ПО которых не было обновлено до последних версий.

В публикации Cisco Talos сообщается, что другие поставщики, включая Cisco, не были замечены как зараженные вредоносным ПО. Однако это не финальный результат, исследования продолжаются. В блоге говорится, атака может привести к отключению доступа в интернет для сотен тысяч устройств.

Какая цель кибератаки?

Пока неизвестно. Специалисты предполагают, что цель может быть разной. Например, использование зараженного оборудования для атаки на какой-то другой объект, который и является настоящей жертвой. В таком случае зараженное ПО позволит скрыть следы истинного источника атаки. Или сбор данных, проходящих через устройство, ради, собственно, сбора данных или оценки потенциальной ценности сети, которую обслуживает устройство. Или для полного вывода из строя всех зараженных устройств.

Кто стоит за атакой?

В СБУ предполагают, что источником атаки являются хакеры из Российской Федерации, а их целью — дестабилизация ситуации в стране в период финала Лиги Чемпионов.

«Выводы криминалистического исследования показывают, что вирусное программное обеспечение VPNFilter позволяет злоумышленникам перехватывать весь трафик, проходящий через пораженное устройство (включая данные авторизации и персональные данные платежных систем), собирать и выгружать информацию, удаленно управлять инфицированным устройством и даже выводить его из строя. […]

[…] Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины - подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленного на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги Чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy», - говорится в сообщении на сайте структуры.

Как защититься?

В Cisco говорят, что оборудование, которое подверглось заражению, достаточно сложно защитить и они не уверены, что советы будут универсальны и действенны для всех. Подробная инструкция по защите оборудования для специалистов есть в оригинальной публикации.

Рекомендации по защите от Киберполиции:

пользователям и владельцам домашних роутеров, беспроводных маршрутизаторов малых офисов и сетевых файловых хранилищ необходимо безотлагательно осуществить RESET к заводским настройкам (нужно сделать именно сброс настроек, а не перезагрузка), с целью удаления потенциально опасных вредных программных модулей из памяти устройств.

в случае, когда есть основания полагать любое устройство в локальной сети пораженным указанным видом вредоносного программного обеспечения, безотлагательно обновить его программное прошивку до последней актуальной версии.

если в операционной системе сетевого устройства является функция доступа к его файловой системы, проверить наличие файлов в директориях "/ var / run / vpnfilterw», «var / run / tor», «var / run / torrc», «var / run / tord »и удалить их содержание.

Рекомендации по защите от ИТ-Интегратор:

Известные по состоянию на вчера URL и адреса серверов управления – заблокируйте их:

Первой стадии:

photobucket[.]com/user/nikkireed11/library, photobucket[.]com/user/kmila302/library, photobucket[.]com/user/lisabraun87/library, photobucket[.]com/user/eva_green1/library, photobucket[.]com/user/monicabelci4/library, photobucket[.]com/user/katyperry45/library

photobucket[.]com/user/saragray1/library, photobucket[.]com/user/millerfred/library, photobucket[.]com/user/jeniferaniston1/library,photobucket[.]com/user/amandaseyfried1/library, photobucket[.]com/user/suwe8/library, photobucket[.]com/user/bob7301/library, toknowall[.]com

Второй стадии:

91.121.109[.]209, 217.12.202[.]40, 94.242.222[.]68, 82.118.242[.]124, 46.151.209[.]33, 217.79.179[.]14, 91.214.203[.]144, 95.211.198[.]231, 195.154.180[.]60, 5.149.250[.]54, 91.200.13[.]76, 94.185.80[.]82, 62.210.180[.]229, zuh3vcyskd4gipkm[.]onion/bin32/update.php

Прочие индикаторы компроментации – в записи Talos Blog. Там же – номера правил Snort для этой угрозы.

Информация для пользователей систем защиты Cisco

Cisco обновили в автоматическом режиме индикаторами компроментации VPNFilter базы угроз следующих продуктов Advanced Malware Protection (AMP), Cloud Web Security (CWS), Network Security, ThreatGrid, Umbrella, and Web Security Appliance (WSA) и StealthWatch

ВНИМАНИЕ: для StealthWatch нужно доп. конфигурирование, инструкция по настройке обнаружения VPNFilter C2 трафика – по той же ссылке Talos Blog.

Меры защиты для SOHO-пользователей и интернет-провайдеров, предоставивших пользователям в аренду уязвимые устройства: