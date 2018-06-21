Большие и дешевые. Какими будут iPhone в 2018 году

Анонс линейки iPhone 2018 состоится в сентябре 2018 года, но на данный момент стали известны новые подробности о планах компании.

В сентябре Apple представит три новые модели iPhone. Две – более дорогие версии текущего iPhone X с OLED-дисплеями, и младшая – с LCD моделью, бОльшие надежды компания возлагает на бюджетное устройство, пишет The Wall Street Journal.

Больше всего экспертов волнует вопрос стоимости новых моделей. Продажи iPhone X с ценником от $999 не стали провальными, но и не обошли предыдущее поколение. При этом принесли компании больше дохода. iPhone X 2018 года с диагональю экрана 6,4 дюйма, вероятно, будет стоить еще дороже. Как ранее писали аналитики, именно эта, топовая и самая дорогая в будущем модель должна стать новой дойной коровой компании.

Предположительно, новая линейка будет выглядеть таким образом

Несмотря на рост доходов, инвесторов Apple волнует вопрос снижение объема продаж. Согласно более ранним слухам, компания планировала, что с этой проблемой как раз справится LCD-модель, которая должна стать более массовой.

Для нее Apple отбирала поставщиков попроще, готовых выдавать «достаточное» качество компонентов, чтобы выжать максимум из маржи при больших объемах, несмотря на то, что доступный iPhone должен будет снизить среднюю стоимость продаваемого iPhone. Цена на него составит предположительно $550-$650.

Как, пишет издание, OLED-экраны для iPhone обойдутся компании в $100 против $40 за LCD-экран в бюджетном iPhone. Также, согласно более ранней информации, младшей модели достанется более дешевый каркас корпуса, экономия коснется и других компонентов.

По данным поставщиков, компания рассчитывала, что на младший iPhone придется около половины продаж, и изначальный объем производства оценивался в 100 млн моделей. Теперь, по сообщениям экспертов, компания планирует выпустить больше доступных моделей iPhone, чем обоих iPhone с OLED-экранами вместе взятых.

Также в начале июня стало известно, что Apple просит поставщиков компонентов сократить объемы поставок на 20%. Аналитики предполагают, что цель компании в данном случае – нарастить долю на рынке. После выхода новых моделей цена на старые снизится, и это позволит Apple продать больше iPhone 8, 8 Plus и X.

Хотя с зимы этого года ходили слухи, что с лета 2018 компания сокращает производство iPhone X, чтобы сосредоточиться на продаже новых моделей с более высокой маржой.

Напомним, что Apple в данный момент находится в рисковом положении с производством моделей из-за торговой войны между США и Китаем и разногласиями Тима Кука с Дональдом Трампом.

Читайте также:

Без штанов останутся. Пять компаний, которые потерпят убытки из-за Apple в 2018 году

Apple готова отказаться от разъема Lightning в смартфонах - СМИ

Apple отложит выход смартфона iPhone SE 2 - СМИ

Apple не может защитить iPhone от взлома. Блог Назара Грыныка

Apple добавит в iOS 12 новую функцию для спасения жизни