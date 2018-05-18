Что такое Apple Pay и как им пользоваться в Украине?

Вчера в Украине официально запустился сервис Apple Pay. Изначально — для клиентов Приватбанка, в ближайшее время он станет доступным клиентам второго крупного государственного банка — Ощадбанка. НВ рассказывает, что такое Apple Pay и как начать им пользоваться.

Что такое Apple Pay?

Apple Pay – это платежная система от Apple. Была представлена в 2014 году. На текущий момент работает в 28 странах (включая Украину), в том числе в США, некоторых странах Европы, России, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Гонконге, Китае, Сингапуре и других. Википедия утверждает, что с помощью Apple Pay также можно оплачивать покупки в странах, где система пока не запущена, если к устройству привязана карта банка-партнера Apple.

Бесконтактная оплата при помощи Apple Pay доступна только для «яблочных» устройств: смартфонов и часов посредством приложения Wallet, в которое нужно внести данные карты. Также Apple Pay позволяет оплачивать покупки в приложениях и на сайтах через браузер Safari (аналогичную возможность анонсировал Google для своей платежной системы и похожим образом работает MasterPass от MasterCard) на устройствах Mac не старше 2012 года с OS Sierra.

Помимо платежных карт Wallet сохраняет карты программ лояльности, билеты и посадочные талоны.

С каждой транзакции Apple зарабатывает комиссию, которая составляет доли процента и колеблется в зависимости от страны.

Где платить бесконтакно при помощи Apple Pay?

Теперь владельцы iPhone, как и владельцы Android-смартфонов с NFC, смогут оплачивать покупки везде, где есть POS-терминалы с бесконтактной оплатой: в торговых точках, на АЗС, в заведениях, в специальных «желтых» терминалах в киевском метро, на фуникулере, в некоторых трамваях столицы и в львовском трамвае, где бесконтактная оплата запустилась 16 мая.

Это безопасно?

Да, бесконтактная оплата — это безопасно. Во-первых, потому что не нужно доставать кошелек и карточку и вводить PIN-код в людном месте, где его кто-то может элементарно "подсмотреть". Для подтверждения транзакций смартфон использует биометрическую защиту (TouchID или FaceID), в часах авторизация платежа происходит по двойному тапу.

Во-вторых, если говорить о самой системе, то это также безопаснее, чем оплата обычной картой. При оплате через Apple Pay данные о платежной карте не передаются продавцу, вместо них система отправляет динамический код безопасности (одноразовый токен) и уникальный код устройства. Даже если мошенники каким-то образом перехватят одноразовый ключ, то все равно не смогут использовать его второй раз.

Сама Apple не сохраняет данные о транзакции. В Apple Pay даже не хранится номер карты, ей лишь присваивается номер учетной записи, он не загружается в iCloud, а хранится в безопасном чипе на устройстве.

Как пользоваться Apple Pay?

Для использования Apple Pay нужен iPhone не младше 6-го поколения или часы Apple Watch, а также карточка банка и платежной системы, которая поддерживается системой. Как мы уже писали выше, на данный момент в Украине это должна быть карта платежной системы MasterCard или VISA, эмитированная Приватбанком.

Данные банковской карты необходимо внести в приложение Wallet.

Дальше все очень просто.

В настройках приложения Wallet можно включить опцию вызова оплаты при заблокированном экране. Она работает так - вы подносите карту к терминалу оплаты (так же как вы делаете это сегодня с банковскими картами, которые поддерживают такую функцию). дважды нажимаете клавишу Home на iPhone и на экран вызывается меню, в котором можно выбрать карту, с которой осуществляется оплата (если вы добавили в Wallet несколько карт), а затем подтверждение оплаты отпечатком пальца либо сканированием лица (если у вас iPhone X).

Как и в случае с Google Pay, другие банки-партнеры будут добавляться постепенно. Судя по постам топ-менеджеров Monobank в Facebook, этот банк также как минимум ведет переговоры о партнерстве с Apple.

Какие есть альтернативы Apple Pay?

У владельцев iPhone альтернатив Apple Pay нет. Вендор не дает доступ сторонним разработчикам к модулю NFC, соответственно, реализовать бесконтактную оплату иным образом нельзя.

У Android-пользователей на данный момент есть несколько альтернатив. Во-первых, это мобильные кошельки банков, которые стали появляться пару лет назад, когда VISA и MasterCard запустили в Украине свои платформы для токенизации.

Во-вторых, это Google Pay (экс Android Pay) – платежная система от Google, которая вышла на украинский рынок в прошлом году. Google Pay работает с картами 10 крупных украинских банков.

В-третьих, это платежные системы некоторых производителей смартфонов. В частности, собственное решение есть у Samsung, Huawei, Xiaomi, LG. В Украине они пока не работают.

В отличие от конкурентов, система Samsung Pay работает даже на тех терминалах, у которых нет поддержки бесконтактной оплаты. Смартфон симулирует карту с магнитной полосой, и любой POS-терминал, который принимает такие карточки к оплате, может работать с Samsung Pay, что значительно расширяет сферу применения системы в местах, где бесконтактная оплата не популярна.

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