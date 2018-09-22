Что послушать, почитать, посмотреть и куда пойти. Лучшие мобильные приложения с рекомендациями

В момент, когда вы не будете знать, как провести вечер, какую книгу прочитать, или нужно будет подобрать музыку под настроение, откройте этот список. В нем есть ответы на все эти вопросы и даже чуть-чуть больше.

Эти приложения помогут сделать вашу жизнь ярче и насыщеннее. Открывайте новые заведения, новое кино, книги, группы, которые вы никогда не слышали, научитесь готовить небанальные блюда и поделитесь этим всем с близкими людьми.

Spotify

На данный момент это лучший стриминговый сервис с музыкальными рекомендациями, в котором есть плейлисты по жанрам, настроению, похожим артистам и индивидуальное "радио", которое подбирает музыку, основываясь на том, что вы слушали раньше.

В библиотеке Spotify есть практически вся современная музыка в том числе и украинская.

Бесплатная версия работает через VPN. Индивидуальная премиум-подписка стоит $7/месяц, семейная на 6 человек - $11/месяц.

Аналоги здесь.

Goodreads

Это не просто приложение, которое рекомендует книги основываясь на ваших предпочтениях, а целое 75-миллионное сообщество книголюбов. В нем можно следить за любимыми авторами, новинками жанра и бестселлерами.

С помощью функции сканирования обложки можно быстро найти книгу в каталоге, прочитать о ней отзывы пользователей и посмотреть оценки, а также быстро купить понравившуюся бумажную или электронную версию книги.

Kitchen Stories

Kitchen Stories - это интерактивная кулинарная книга. Попробуйте прокачать свои кулинарные способности с ее помощью. В ней есть десятки тысяч рецептов, видео с лайфхаками на кухне, целый раздел с видеоуроками Как сделать?, фильтры, поиск и блоги.

Другие кулинарные приложения здесь.

CineTrak

Это приложение каталогизирует просмотренные фильмы и сериалы и на их основе предложит вам что-нибудь новое и интересное, а также сообщит о выходе фильма в прокат или новой серии. В нем есть описания фильмов, трейлеры, рейтинги IMDB, Metacritic и Rotten Tomatoes, отзывы пользователей. В качестве бонуса он подсчитывает суммарное время, которое вы потратили на просмотр фильмов.

Local

Приложение мероприятий от Facebook. С помощью него можно удобно найти просмотреть и организовать календарь ивентов, на которые вы хотите пойти. В нем есть главная страница разбитая на темы, поиск, личные рекомендации, места куда идут ваши друзья и мероприятия рядом, а также бары, рестораны и другие заведения с рейтингами и отзывам посетителей.

Tinder

Если вы уже нашли себе развлечение, но не с кем его разделить, то воспользуйтесь Tinder. Это одна из самых популярных платформ для знакомств в мире и Украине. Tinder работает по принципу совпадения пар, вы выбираете понравившегося вам человека из тех, кто находится поблизости, смахивая его фотографию вправо или влево. Если вы ему тоже понравились, открывается возможность написать ему личное сообщение и начать разговор.

Аудитория Tinder более 57 миллионов активных пользователей в месяц.