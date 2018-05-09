Просто фантастика! Что показала Google на конференции для разработчиков

8 мая началась конференция Google для разработчиков – Google I/O 2018. Компания последние пару лет регулярно поигрывает мышцами в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Теперь пришло время для громких анонсов. НВ рассказывает, чем был интересен Google I/O 2018 и как он отразится на рынке.

ИИ, и пусть весь мир подождет

Два года назад Google объявила о том, что меняет курс с Mobile First (прежде всего – мобильный) на AI First (то есть прежде всего искусственный интеллект). Наконец, весной 2018 компания сделала много интересных анонсов в сфере пользовательских продуктов, через которые красной нитью прошла новая концепция.

О том, что текущая конференция будет сосредоточена на теме ИИ и машинного обучения, было понятно еще до анонса. Но Google не ограничилась слухами, чтобы акцентировать внимание на своих наработках и поразить воображение. В течение почти часа с момента официального начала мероприятия со сцены компания развлекала то музыкой, созданной при помощи машинного обучения, то мультиком про битый пиксель (или у него была другая идея?), то проектом для знакомства ИИ (кстати, вот он, заходите со смартфона с любой ОС в браузере, чтобы попробовать).

В какой-то момент казалось, что CEO компании, Сундар Пичаи, не появится перед 7 000 гостями мероприятия, и править бал будет искусственный интеллект. Но он вышел. Чтобы заявить главную тему и рассказать о двух «важных инновациях», которые оказались не связаны с ИИ. Компания гордо и на полном серьезе (на самом деле нет) отчиталась, что поправила баги в эмоджи. Теперь сыр в бургере лежит с правильной стороны от котлеты, а пена на бокале пива подчиняется законам физики.

Дальше, когда речь зашла об обновлениях в продуктах, все чаще возникало ощущение, что они как раз ни законам физики, ни законам математики и биологии не подчиняются.

ИИ изменит многие отрасли, заявил Пичаи. В частности, использование deep learning (глубокого обучения) в диагностике просто перевернет здравоохранение. Огромные вычислительные мощности и технология машинного обучения уже позволяют находить новые признаки заболеваний на разных стадиях. ИИ анализирует больше параметров, чем врачи, поэтому может находить больше предсказаний изменений в здоровье пациента.

Компания сотрудничает с медиками в этой сфере, и будет продолжать это делать в ближайшее время.

Новый голос и новые языки Ассистента

Прогресс в распознавании речи и преобразовании текста в голос помог интеллектуальным ассистентам от разных производителей шагнуть далеко вперед. Как и коллеги по цеху, Google проделала огромную работу для того, чтобы заставить своего Ассистента общаться голосом, похожим на человеческий. Ей это удалось. В демонстрационных роликах на презентации Ассистент записывал владельца устройства в парикмахерскую так умело, что в нем вообще нельзя было узнать робота. Попробуйте представить себе, что в ближайшие несколько лет это станет нормой, чтобы ваш смартфон за вас договаривался о каких-то мероприятиях, при этом на том конце ему тоже скорее всего робот будет отвечать.

Ассистент получит шесть новых голосов, в том числе он заговорит голосом Джона Ледженда. К концу года освоит несколько десятков языков и появится в 80 странах.

В новой версии Ассистента больше не нужно будет начинать каждую фразу с «Hey, Google», можно просто продолжать разговор, так естественней, это понимают в компании.

Кстати о естественной речи. Те вещи, которые кажутся очевидными для нас, ИИ сложны. Но Google смогли сделать сложные конструкции живого языка понятными машине. Теперь в диалоге возможны предложения со сложными вопросами, сложными ответами со стороны Ассистента, разные просьбы в одной беседе (забронировать столик на вечер, общаясь с не слишком смышлёным собеседником, найти справочную информацию по более сложному запросу и т.д.), лирические отступления. Это называется Continued Conversation. Техноологию, которая позволяет Ассистенту быть настолько продвинутым в общении, назвали Google Duplex.

Не обошли стороной и семейное использование Ассистента. Он получил функцию Pretty Please. Будет учить детей вежливости и при вежливом обращении отвечать более вежливо, чем мог бы (во всяком случае, так выглядела функция в промо-ролике).

Компания показала, что ее текущие наработки помогут лучше разбирать речь собеседника в случае, если говорит несколько человек, и вычленять ее из потока (привет секретным службам, ага). Также они помогут людям с ограниченными возможностями, которые в силу разных заболеваний не могут общаться голосом, взаимодействовать с окружающей средой.

В Ассистент интегрируется все больше сторонних сервисов, теперь появится возможность управлять устройствами умного дома, делать заказы в магазине (на момент обновления будет с десяток партнеров в США, но список будет расти).

По ощущениям, интерфейс Ассистента станет основным способом взаимодействия, забудьте о приложениях и сторонних сервисах. Похоже, что Google будет стараться интегрировать все, что только возможно, чтобы пользователь не уходил налево в Facebook или другие приложения. Чем дальше, тем больше из них будет отдавать свою информацию Ассистенту.

Обновленный Ассистент появится на Android летом, iOS – позже в этом году.

Устройства под брендами Lenovo, JBL и др. с новым Ассистентом появятся в июле этого года. В Google на всякий случай продемонстрировали, как хороша новая умная колонка с дисплеем хороша на кухне для поиска рецептов и приготовления блюд.

ИИ и Gmail

ИИ использовался для редизайна («дизайна» в широком смысле слова, не картинки непосредственно) Gmail. Теперь почтовый клиент будет подсказывать окончание фраз за автора письма и дописывать за него текст. Функция называется Smart Compose и пока находится в экспериментальном режиме.

О разработке похожих возможностей, только заточенных под потребности бизнеса, некоторое время назад слышала от одного из производителей CRM-системы, так что можно говорить о том, что это тренд, он будет набирать обороты.

ИИ и Google Фото

Теперь ИИ сможет распознать на фотографиях ваших друзей и предложит отправить снимки им. Также сможет интеллектуально улучшить яркость, сделать фон менее заметным, чтобы выделить основной объект, превратить отснятый документ в PDF-файл, раскрасить ЧБ-фото.

ИИ в Google Maps

Искусственный интеллект появляется и в картах Google. Он сможет обзвонить мелкий бизнес, уточнить детали и апдейтнуть информацию самостоятельно. Или добавить информацию о расположении объектов и данные об их работе тоже самостоятельно, что, как считают в компании, будет особенно полезно в регионах с низким уровнем активности пользователей в интернете, где данные в Карты вносятся не так часто.

Google Maps станут более продвинутыми в вопросах рекомендаций и пользовательских предпочтений. Посоветуют, что нового трендового вокруг открылось, любимые места местных, что-то, что будет соответствовать вашему вкусу, трендовые рестораны этой недели и т.д. Появится функция Your Match, где можно будет составлять собственные рейтинги и получать рекомендации. А также возможность выбирать локацию для совместного времяпрепровождения с несколькими пользователями.

На этом месте, надо полагать, занервничали сервисы вроде Foursquare, TripAdvisor. Google, как и Facebook, уже насобирал огромный массив данных, располагает большой базой пользователей. Теперь компания заходит на их территорию с продвинутыми рекомендациями.

И последняя, но не по значимости, функция в Google Maps, которая появится в ближайшее время – это навигация прямо в камере. Нечто подобное, только скоромнее, есть в Камере Bixby во флагманах Samsung. Достаточно навести на окрестности – и она покажет направление движения. Может даже виртуального проводника организовать. На презентации это был очаровательный анимированный лис, но непонятно, будет ли он единственным вариантом.

Google называет новую систему VPS (по аналогии с GPS) – Vision Position System (то есть визуальная система позиционирования).

Обновления Google Maps очень впечатляют.

Прилетят – чуть позже в этом году.

ИИ и Google Lens

Поддержка Google Lens появится на большем количестве устройств, добавится информация об объектах. По ощущениям, многое как в Камере Bixby, только лучше, потому что у Google больше информации.

ИИ и Google News

Одним из самых спорных для медиа стал анонс обновления Google News.

На первый взгляд, в ходе просмотра презентации сложилось впечатление, что в Google лучше понимают и больше ценят работу медиа. Но это только на первый.

Компания заявила, что выдача новостей у нее одинаковая для всех пользователей, но алгоритмы машинного обучения будут приспосабливаться под интересы конкретного человека. Пользователь сможет подписаться на интересующие его источники, посмотреть рекомендации. Кроме персональной ленты получит подборку того, что популярно в мире. Но по сути, даже отталкиваясь от неперсонализированной ленты, алгоритмы так или иначе приведут пользователя к формированию ленты с учетом его предпочтений. Однобоких, зачастую.

В обновленном приложении Google News будет обновленная же Material Theme. Появится таймлайн важных событий, где можно будет посмотреть и перейти по ссылкам на новые материалы. Пользователь получит превью контента (для видео – какая-то часть ролика, для текста – цитаты). Выглядит стильно и удобно, но такой формат еще больше будет привязывать и издателей, и читателей к AMP (в отдельном материале мы уже рассказывали, почему это плохо).

Прямо в сервисе пользователь сможет подписаться на медиа или оплатить статью. Все это будет происходить через Google-аккаунт. То есть по сути, медиа, использующие платную подписку, лишатся еще одного источника информации о своих пользователях. AMP отобрал значительный кусок, и нововведение сделает ситуацию еще хуже. Издание получит свой гонорар, но Google достанутся сливки – персональные данные.

Google News обновится в 127 странах начиная со следующей недели.

ИИ и цифровое благополучие (Digital Wellbeing)

Признаюсь, что Google мне всегда очень импонировала в своих пиар-проектах, которые одновременно очень социальны. Одна из ярких идей – академия онлайн-бизнеса для женщин. Компания провела серию бесплатных семинаров о том, как создать свой бизнес в интернете с нуля и раскрутить ее.

Для Google как монополиста во многих сферах в интернете каждый новый бизнесмен – это прямая прибыль. Организует он доставку цветов, создаст видеоблог или интернет-магазин, он все равно придет в компанию за рекламой. Поэтому создавая такие проекты, компания ничем не рискует. Это чистый win-win, как в пиаре, так и в бизнесе.

По ощущениям, Digital Wellbeing – еще один подобный проект. В Android P (до которого мы еще дойдем) появится встроенная опция для мониторинга времени, проведенного в устройстве (Dashboard), и таймер на использование приложений (App Timer).

Блестящая идея – предлагать перерыв в просмотре Youtube (видеосервис особо популярен у младшего поколения, у которого вообще нет тормозов по части поглощения контента), показывать, сколько времени отняло то или иное приложение (кстати, идея не нова – в смартфонах Sony есть такой софт) и управлять им в настройках. Компания создает очень актуальную для своего времени функцию, получает пиар-очки и, по сути, всего лишь делится с пользователем теми данными, которые у нее и так есть (кто сколько времени на что тратит) плюс добавляет небольшую новую возможность. Мол, нет, вам не придется отказываться от любимого наркотика, достаточно немного уменьшить дозу.

При этом другой рукой, благодаря интеллектуальному Ассистенту, создает еще больше привязанностей между смартфоном и пользователем и еще больше стирает границу между онлайном и оффлайном.

ИИ и Android P

В Google говорят, что ИИ станет сердцем новой версии Android. Смартфон на Android P обретет intelligence, simplity, digital wellbeing (интеллектуальность, простоту, цифровое благополучие). Так, машинное обучение поможет устройству подстроиться под сценарии потребления пользователя и таким образом управлять работой приложений, подсветкой экрана и т.д., чтобы в итоге экономить заряд аккумулятора.

В ОС появится поддержка жестов в духе iPhone X. Чтобы восстановить справедливость, напомню, что по большому счету и тут Apple ничего не изобрела, а просто популяризировала то, что уже существовало некогда на рынке. Идея управления с помощью жестов, без клавиш, появилась еще в Nokia N9 и оболочке Meego. Но напомним, что оболочку вместе с ОС компания так и не довела до ума и перешла на мобильную ОС Microsoft, которая в итоге так и не смогла угнаться за рынком. Потребность в такой концепции на заре Android и iOS отсутствовала – экраны были маленькими, кнопки помещались. Теперь, с приходом «полноэкранных» решений она снова появилась.

В следующей версии Android появится усовершенствованный режим «не беспокоить». Он научится включаться автоматически, когда смартфон лежит экраном вниз. Пользователь сможет добавлять исключения в его работу – абонентов, чьи звонки не будут в беззвучном режиме. Уведомления в этом режиме не только останутся беззвучными, но и пропадут с глаз пользователя.

Появится Wind Down – режим, в котором смартфон включит режим «не беспокоить» и ЧБ-режим экрана. В компании считают, что это замотивирует людей откладывать устройство по вечерам и ложиться спать.

Измененный дизайн получит панель оповещений, в ней появятся дополнительные опции для работы с приложениями, автооответ, контекст переписки, система будет анализировать непопулярные у пользователя оповещения и отключать их.

Новая ОС первым делом появится в «пикселях» и на устройствах Android One. Причем бета-версия – уже совсем скоро. И тут обращает на себя внимание, что устройства Samsung не будут в числе первых, зато это будут в том числе китайские бренды. В общем, понятно почему – Samsung не проявляет интереса к программе Android One. Но в целом это нонсенс для рынка в последние годы, когда китайские бренды получат что-то раньше лидера.

Также компания представила для разработчиков ML Kit – доступ через API ко всем существующим технологиям.

Что дальше?

Складывается впечатление, что Google наконец удалось приручить искусственный интеллект. Пока он не особо развит и возможности ограничены, но как минимум в рамках презентации выглядят очень интересно и полезно.

Практика, как водится, может показать другое. Но независимо от того, каков будет фактический результат, на грядущей презентации другие ключевые для индустрии компании должны будут показать схожие возможности. В частности, рынок скорее всего будет ждать ответного хода от Apple. Компания продолжает оставаться законодателем мод в сфере технологий, более того, она лучше конкурента приспосабливает прорывные идеи к жизни.

Также после презентации остался осадок, что в дальнейшем отношения Google и Samsung могут ухудшиться. Некоторое время фирменная оболочка корейского гиганта была источником вдохновения для Google – через поколения те же функции появлялись в стоковом Android. Теперь оба гиганта столкнулись на узкой дорожке развития искусственного интеллекта, который станет ключевым аспектом для мобильных устройств на ближайшие годы.

Впервые китайские производители будут настолько близки к последним версиям Android, и это еще больше сократит их открыв от лидеров рынка. С одной стороны, мы видим открытую борьбу стран на уровне правительств, с другой – партнерство с Google даст многим второстепенным игрокам, а то и откровенным аутсайдерам аргумент в глазах пионеров технологий. Поможет ли это им укрепить или отвоевать позиции – хороший вопрос.