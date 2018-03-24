Как сдать смартфон в ремонт и не потерять личные данные

НВ собрало шесть советов, как cберечь личную информацию перед тем, как отнести свой смартфон в ремонт.

14 марта в соцсетях разгорелся скандал. Одна из клиенток ритейлера Цитрус 31 января 2018 года сдала в ремонт свой iPhone 6S по программе Абсолютная защита. Технический персонал признал телефон не подлежащим восстановлению и пообещал отправить его на утилизацию в Китай. Позже с ней связались неизвестные и потребовали у девушки предоставить доступ к ее аккаунту в iCloud под угрозой публикации ее личных фотографий.

Что делать перед тем как отнести смартфон в ремонт?

Сделайте бэкап

Бэкап - это резервное копирование всех файлов и данных на вашем смартфоне. Если смартфон включается, скопируйте все персональные данные в компьютер или в облачное хранилище и сделайте бэкап устройства с помощью стандартной утилиты (в настройках) для Android. Бэкап гаджетов на iOS можно сделать с помощью iTunes или iCloud.

Синхронизируйте контакты, календари, заметки, фотографии, например, с помощью сервисов Google.

В случае потери данных во время ремонта их можно будет вернуть с помощью бэкапа. В официальных сервисных центрах, как правило, смартфоны полностью очищают и приводят к стандартным настройкам.

Если устройство на Android не включается - резервную копию можно попробовать сделать с помощью Titanium Backup.

Удалите конфиденциальную информацию

Удалив личную информацию вы сведете к минимуму ее попадание в недобросовестные руки. Профессионалы смогут ее восстановить, если будут знать что и где искать, но мошенникам-дилетантам такая процедура будет "не по зубам".

Извлеките из гаджета флеш-накопитель и сим-карту.

Для ремонта смартфона карта памяти и сим-карта не нужны, тем более последняя может вам понадобиться для звонков.

Удалите все аккаунты

Сбросьте смартфон до стандартных настроек и проверьте удалились ли все акаунты, с которыми он синхронизируется, например, почтовые сервисы, приложения для банкинга, сервисы Google или Mi Cloud. Удалите кеш и историю браузера.

Заведите гостевой аккаунт

На устройствах Android начиная с 5 версии есть возможность создания гостевого аккаунта. Это менее безопасный, но более щадящий и не требующий больших затрат времени способ сберечь информацию от чужих глаз. Вы создаете в смартфоне нового пользователя, через которого специалист сможет проверить работоспособность функций и не сможет случайно посмотреть вашу личную информацию. Ваш основной аккаунт обязательно должен быть защищен паролем.

Не передавайте пароли сотрудникам сервисных центров

В случае если ваш смартфон не включается и вы не смогли выполнить все вышеперечисленные операции, не передавайте пароль или графический ключ от него сотрудникам сервисных центров. По возможности, когда они смогут включить ваш гаджет, договоритесь о личной встрече, проверьте его на работоспособность и при необходимости выполните необходимые действия для защиты персональных данных.