Без царя в голове. Что думает IT-индустрия о попытке Верховной Рады одолеть спам

По мнению экспертов, обязательное уведомление абонента о уже имеющейся подписке на рассылку приведет к моментальному увеличению количества сообщений в несколько раз

И почему проект изменений в законодательство Украины по борьбе со спамом не решит проблему спама.

Украинские законотворцы хотят избавить граждан от спама в SMS, почте и других каналах связи. В конце марта в Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму». Он прописывает механизмы согласия получателя сообщений на рассылку (и обязует компании ее получать), публикацию контактов пользователей в справочниках, а также грозит нарушителям штрафом 500 до 1000 прожиточных минимумов (при текущих реалиях это от 850 тыс. до 1,7 млн грн).

Но не все то здорово, что должно защитить украинцев от назойливых служб такси и распродаж в случайных магазинах. НВ выяснило у операторов и компаний, которые занимаются мобильным маркетингом, как инициатива повлияет на их работу, если закон примут, и нужна ли она рынку. Собеседники редакции сошлись во мнении, что идея хороша, а вот механизмы реализации так себе.

Операторы: законопроект нарушает действующее законодательство Украины и технически невыполним

«Мы не поддерживаем данный законопроект, поскольку вопросы, которые поднимаются в этом документе урегулированы законом о защите персональных данных и Постановлением Кабмина №295», - прокомментировали запрос НВ в пресс-службе оператора lifecell.

На противоречие с действующим законодательством ссылаются и в Vodafone Украина, и в Киевстар. «Одна из норм законопроекта предусматривает обязанность «проверять текст сообщения, предоставленного к рассылке, на его соответствие определению спама». Непонятно, как оператор может проверять содержимое, если у провайдера телекоммуникаций вообще нет доступа к содержанию сообщений, которые передаются в его сети. То есть чтобы осуществить проверку, оператор должен будет открыть сообщение и самостоятельно определить, является ли сообщение спамом. Это технически не реализуемо сегодня (нет четких критериев и программно-аппаратного комплекса) и запрещено действующим законодательством», - объясняют в пресс-службе Vodafone Украина.

Законопроект обязует операторов нарушать тайну телефонных разговоров и переписки, сетуют в компании и напоминают, что вышеупомянутое постановление Кабмина №295 дает определение термину «спам», прописывает обязанности и ответственность операторов, провайдеров и потребителей. «Фактически, уже сегодня по жалобе клиента оператор может потребовать от заказчика рассылки предоставить документы, подтверждающие согласие абонента на получение рассылки и отключить номер от нежелательной рассылки», - напоминают в Vodafone Украина.

Законопроект обязует операторов нарушать тайну телефонных разговоров и переписки

Аналогичную позицию озвучивает пресс-служба Киевстар: «Законодатели предлагают возложить на операторов задачи по определению контекста SMS сообщений – относится он к рекламе или нет. Это категорически не согласуется с нормами Закона «О рекламе», а также несет судебные риски для самих операторов».

В компании также высказывают удивление относительно размеров штрафа. «Хочется напомнить, что Кодекс Украины про административные правонарушения устанавливает, что главная цель санкций – это воспитательная профилактика, а не взимание как можно больше денег. Кроме того, нелогично перекладывать проблему штрафов на телеком-операторов, которые отвечают за техническую инфраструктуру связи, а не за содержание сообщений», - говорят в пресс-службе оператора.

В Киевстар ссылаются не только на отечественное законодательство, но и положения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, согласно которым операторы телекоммуникаций не несут ответственность за содержание информации, которая передается их сетями. Также оператор приводит в пример зарубежный опыт по борьбе со спам-рассылкой. «К примеру, в США и Австралии действуют национальные реестры "Do not call", где любой абонент может зарегистрировать свой номер телефона и установить запрет на получение каких-либо рассылок. Создание аналогичной возможности для украинского потребителя значительно упростило бы борьбу со спамом».

В текущей ситуации операторы и сами стремятся бороться с незаконными рассылками доступными для них и законными методами. «AntiSPAM-фильтры, установленные на сети, обрабатывают SMS-трафик, поступающий из других телекоммуникационных сетей – как украинских, так и зарубежных, выявляют и блокируют рассылки спама. От провайдеров контент-услуг, которые используют номера нашей сети, мы требуем, чтобы они получали согласие абонентов на SMS-подписки, и это зафиксировано условиями договоров», – рассказали НВ в Киевстар.

Но помимо рассылок служб такси, на которые, очевидно, большинство не подписывались, украинцы также сетуют на сообщения, которые приходят от магазинов и компаний, с которыми те ранее взаимодействовали. В рамках акций или программ лояльности абоненты сами оставляют контактные данные и потом сетуют на поток сообщений. Если email-сообщения зачастую содержат простой и удобный механизм отписки, что с SMS дела обстоят сложнее. Необходимо искать контакты, звонить и выяснять, как удалить свой номер из базы.

90% спам-рассылок приходят на абонентские номера, которые потребители оставляют во время акций, покупок, конкурсов другим поставщикам товаров и услуг

«Как показывает мировая практика, 90% спам-рассылок приходят на абонентские номера, которые потребители оставляют во время акций, покупок, конкурсов другим поставщикам товаров и услуг, и те в дальнейшем используют полученные номера телефонов для рассылок рекламных предложений. Исходя из этого, более эффективным механизмом борьбы со спамом будет наложение обязательств на компании, которые рассылают подобную информацию», - комментируют в Киевстар.

Маркетинговые компании: предложенный механизм слишком сложен и приведет к росту количества сообщений

Однако и компании, которые занимаются рассылкой, критикуют механизмы защиты от спама, прописанные в законопроекте. С одной стороны, представители этой сферы одобряют идею и в целом и сами стремятся использовать в работе только те контакты, которые были получены с согласия пользователя. С другой – переживают, что предлагаемая система слишком сложная и дорогая в реализации.

По просьбе НВ компании, которые предоставляют услуги email и мобильного маркетинга, проанализировали законопроект на соответствие рыночным реалиям.

Константин Розенштраус-Макаров, CEO SendPulse

«Расскажем кратко о том, как борется со спамом сервис рассылок SendPulse сейчас. Во-первых — это активация списков рассылки. Важно, чтобы каждый адрес был собран законным методом, тогда мы допускаем рассылку по списку адресов. Мы блокируем отправку рассылки по сомнительным спискам, которые компании могут собирать без явного согласия пользователей.

Во-вторых, мы настаиваем, чтобы компании, использующие наш сервис, применяли форму подписки double opt-in. По этой форме пользователь подтверждает желание получать рассылку, переходя по ссылке в email. А еще важно включить в письмо ссылку отписки, тогда каждый желающий сможет отписаться в любой момент и не придется жаловаться на спам.

В принципе, механизм борьбы со спамом в рамках сервиса работает налажено, и SendPulse выполняет требования, прописанные в новом законопроекте. Приблизительно по той же схеме работают и другие сервисы рассылок в Украине.

Отметим пару неидеальных пунктов, которые на наш взгляд должны быть пересмотрены перед принятием закона. Это статья 34-1 «О защите потребителя от спама». В каждом пункте ответственность возлагается на сервисы, которые отправляют рассылку компаний-заказчиков. В частности, сервисы рассылок обязаны собирать разрешения пользователей на получение рассылки и проверять тексты сообщений на признаки спама.

Мы считаем, что ответственность в этих двух моментах должна возлагаться на заказчиков рассылки, ведь они самостоятельно собирают списки адресов и создают контент письма.

Хорошим примером может служить европейский регламент GDPR о персональных данных, который вступает в силу 25 мая 2018 года. Согласно его положениям, компании сами обязаны получать согласие у своих клиентов на использование их данных. Это email, имя, фамилия и другая информация, которая может использоваться для рассылок и иных целей.

Бой со спамом только на стороне email-сервисов безнадежен. Компании-заказчики в равной степени с email-сервисами должны чувствовать ограничения и осознавать, что есть наказание за некорректное использование данных своих клиентов».

Назар Грынык, CEO LEAD9 Mobile Marketing

В законе есть не очень понятные и разумные фразы об отказе через гиперссылки в тексте (такие гиперссылки могут занимать половину SMS или даже целое отдельное сообщение) или слово СТОП (которое невозможно отправить на короткий номер, например).

Также там есть фраза об обязательном уведомлении абонента о уже имеющейся подписке на рассылку в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу Закона. Все это приведет к моментальному увеличению количества сообщений в несколько раз, ведь чтобы втиснуть ссылку на отказ от рассылки или текст о СТОП, понадобится еще одно SMS как минимум. Уже не говорю об информировании.

То есть законопроект, который должен бороться с лишними рассылками, сам к ним приведет. Я не думаю, таков был замысел авторов, они просто непрофессионалы в этой теме.

Когда мы разрабатывали Кодекс мобильного маркетинга, привлекали всех мобильных операторов и основных игроков рекламного рынка и вместе прорабатывали каждый пункт. В итоге получился нормальный продуманный документ, привязанный к ситуации на рынке. А здесь я вижу сырой проект, который еще надо дорабатывать со всеми игроками рынка и подходить к делу комплексно: создавать единую базу «легальных» агентов рассылок, альфаномеров для рассылок, и интерфейс для абонента, который даст ему возможность удалить себя из базы того или иного рекламодателя. Тогда это будет цивилизованная практика.

А включать текст в рассылки - это уже крайние меры, которые я бы не стал пропагандировать, потому что они неудобны для всех, в том числе и для абонентов, которые теперь вместо одного короткого сообщения будут получать одно или два длинных.