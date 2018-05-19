Компания мечты. Что будет, если Apple купит Tesla

Идея о том, что богатая, но испытывающая кризис идей компания Apple должна купить фонтанирующую идеями, но бедную компанию Tesla, не нова. И с каждым годом эксперты считают ее все менее абсурдной. А уж после того, как стало известно, что для спасения Tesla от банкротства нужно не менее $10 млрд, эти разговоры стали актуальными как никогда.

Apple — самая дорогая компания в мире, а ее денежных ресурсов хватило бы для того, чтобы содержать несколько немаленьких стран. При этом компанию все чаще критикуют за нехватку инновационных идей.

Tesla же напротив каждый год потрясает мир новыми уникальными разработками, однако постоянные проблемы со сроками, объемами производства и т. д. фактически привели компанию на грань банкротства.

Слухи о том, что Apple намерена заняться автомобилями, ходили еще при Джобсе, однако так и оставались слухами. А покупка Tesla позволила бы Apple не просто войти на новый для себя рынок, а попросту вторгнуться в него.

Технологии Tesla, поддерживаемые деньгами и маркетинговой машиной Apple, могли бы попросту перевернуть наш мир, считают некоторые эксперты.

НВ разобралось, насколько такая сделка вообще реальна и к чему может привести слияние двух самых культовых компаний современной технологической индустрии.

Большие неприятности

Илону Маску в ближайшиее время потребуется задействовать более $10 млрд для финансирования текущих операций Tesla Inc., создания новых продуктов и ожидаемого расширения производства, считает аналитик компании Goldman Дэвид Тамберрино.

"Мы видим несколько вариантов, доступных компании для рефинансирования погашения задолженности и увеличения объемов дополнительных средств, что должно позволить Tesla финансировать свои показатели роста", - написал Тамберрино.

"Тем не менее, выпуск дополнительной задолженности может повлиять на кредитный профиль компании, а выпуск дополнительного капитала или конвертируемых облигаций при более низких премиях приведет к разбавлению текущих акционеров", - добавил аналитик.

С ним согласны и многие другие аналитики.

"Точка зрения Tesla, что компания не требует увеличения долга или капитала в этом году, является математически правильной, но очень неосмотрительной с точки зрения кредитоспособности и рисков", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Джоэл Левингтон в своем отчете.

Откуда ветер?

В конце 2017-го в интервью журналу Rolling Stone основатель компании Tesla Илон Маск сказал следующее: «Я хотел бы, чтобы компания Tesla была закрытой. То, что мы являемся публичной компанией – делает нас менее эффективными».

Дело в том, что Tesla живёт за счет больших инвестиций от крупных компаний. Согласно информации об инвесторах, ключевые фигуры, которые проспонсировали проект Tesla – это компании Panasonic, Toyota, Daimler, государственные Комиссия энергетики Калифорнии и Департамент энергетики США.

Сам же Илон Маск стал не только CEO Tesla, но и одним из самых крупных её инвесторов, вложив в развитие компании деньги, вырученные от продажи системы электронных платежей PayPal онлайн-аукциону eBay.

Не смотря на то, что Tesla из года в год несет все более значительные потери (как ранее писало НВ, за последний, 2017 год, компания потеряла более $1,4 млрд), прогрессивные идеи Маска не осмеливаются поддать сомнениям. Инвесторы продолжают давать деньги, и за последние семь лет акции компании выросли из 20$ до более чем 300$.

Также, чрезвычайно велика и рыночная капитализация компании, которая уже догнала таких гигантов американского авторынка как Ford и General Motors, не смотря на то, что продажи самого хайпового электрокара в десятки раз меньше чем у конкурентов.

Кстати, о продажах, – стоит напомнить, что компания планирует произвести 5000 моделей Model 3 к концу первого квартала 2018-го года, в то время как состоянием на октябрь 2017-го было выпущено лишь 268 машин, что более чем на 1000 экземпляров меньше запланированного.

У Tesla на данный момент 400 тыс предварительных заказов на электромобили, которые еще не произведены. И пока неизвестно, сможет ли компания удовлетворить вовремя хотя бы малую часть этих заказов.

Это может стать вторым сильным ударом по имиджу компании, после трагичного ДТП, когда владелец Model S погиб из-за полного доверия автопилоту электрокара.

Сам Маск признает, что Tesla Model 3 находится в «глубокой производственной дыре». Также, глава Tesla считает, что его компанию явно переоценивают: «Несколько раз я пересчитывал, что курс наших акций выше, чем мы на самом деле заслуживаем».

Кто-то должен спасти Tesla от финансовой пучины, считает обозреватель Business Insider Мэттью ДеБорд. И на роль этого «кого-то» лучше всего подходит Apple.

Tesla надо спасать от самой себя, и в первую очередь этой идеей должен проникнуться сам Илон Маск, констатирует эксперт.

Маск, похоже, пока не осознает этого.

В мае 2017 года на встрече с журналистами он довольно красноречиво отреагировал на неожиданный вопрос о возможной сделке с Apple. «Я не уверен, что им [Apple — ред.] это нужно, - сказал Маск. - По крайней мере, я не слышал, чтобы они этого хотели. Они делают классные продукты, я пользуюсь их телефоном и ноутбуком… Я не знаю, что еще добавить».

Необъятные амбиции?

Подобно Стиву Джобсу, Илон Маск не будет получать ни доллара от своей компании. Заработать же гению современности удастся лишь при одном условиями – если рыночная капитализация Tesla достигнет $650 млрд (то есть возрастет на $600 млрд). Этот шаг был предпринят для того, чтобы вытащить компанию из финансовой дыры, в которую она попала после чреды нереализованных заказов и неоправданных надежд.

Кто еще поможет осуществить задуманное, как не ас в продажах технологических новинок – Тим Кук? Да и, справедливости ради, стоит отметить, что далеко не многим компаниям, кроме Apple, сейчас будет по карману дорогостоящее приобретение убыточной Tesla. Этот гигант, со своей рыночной капитализацей в $817 млрд, может позволить себе пускай даже миллиардное расточительство в год ради долгосрочной перспективы владения не только рынком качественных портативных девайсов, но и рынком качественных электромобилей.

В случае же такого невообразимого слияния, человечество может получить абсолютно новый автомобиль будущего, который объединит усилия инженеров Tesla и дизайнеров Apple.

Только представьте себе, какую операционную систему и интерфейс получит новая iTesla. Или iCar.

По мнению аналитика Moor Insights & Strategy Криса Уайлдера, любой человек, который ездил на электрокарах Tesla имел возможность убедиться, что это «практически iPad на колесах».

Обе компании сосредоточены на user experience и очень трепетно относятся к своим лояльным фанатам, отмечает Уайлдер.

Слияние этих двух компаний могло бы привести к появлению электромобиля такого уровня, что конкурентам пришлось бы очень тяжело, заключает эксперт.

Apple обычно стремится избегать крупных приобретений, отмечает аналитик Forbes Аарон Прессман. Ее крупнейшей покупкой была сделка с Beats в 2014 году. Сумма сделки составила $3,5 млрд.

Это «копейки» по сравнению с покупкой Motorola компанией Google за $12,5 млрд или внушительной суммой $26 млрд, которую Microsoft заплатил за LinkedIn.

Однако, с учетом того, что у Apple на счетах более $250 млрд вполне вероятно, что компания созрела для более крупного приобретения, отмечает Прессман.

Покупка Tesla кажется вполне логичной, предполагает редактор издания The Street Брайан Соцци, впрочем, добавляя, что еще одним кандидатом на покупку являет Netflix.

По мнению Соцци, в случае если Apple все же соберется купить Tesla, стоимость сделки может составить неимоверные $75 млрд. Фактически, это будет крупнейшая сделка в истории IT-индустрии, больше, чем прошлогоднее слияние между Dell и EMC ($67 млрд).

О том, какое место может занимать Илон Маск относительно главы Apple Тима Кука в случае, если сделка состоится, эксперты пока предпочитают не спорить. Теоретически, ничего может не меняться вообще. Кук останется CEO компании Apple, которая владеет компанией Tesla, у которой по прежнему будет свой CEO - Илон Маск.

Верю — не верю

Могикан информационных технологий и один из самых известных владельцев Tesla Стив Возняк очень критично относится к хайпу вокруг Tesla.

Во время бизнес форума в Стокгольме сооснователь Apple довольно резко высказывался в сторону Tesla и лично Илона Маска.

После того как Илон Маск несколько раз переносил показательное кросс-кантри путешествие Tesla, Стив Возняк заявил, что он «не верит ничему, что скажет Маск или Tesla, но все еще любит эту машину».

Также, программист сатирично прокомментировал казус с автопилотом Tesla: «Когда Tesla в любом состоянии едет по шоссе – это немного необычно. Дорожный знак посреди полосы – машина должна объехать его. Глупый или умный человек может это сделать, а Tesla – нет. Все что я читал, позволяет мне полагать, что любой другой автопроизводитель с системой автопилотирования – BMW и Audi – на самом деле находится впереди Tesla».

И, критикуя практичность Tesla, Возняк окончательно добил компанию Маска: «Для повседневной жизни вместо Tesla мы используем Chevrolet Bolt EV, каждый день».

С ним не согласен обозреватель Business Insider Мэттью ДеБорд. Он считает, что тот факт, что от Apple давно ждут выхода на рынок транспортных средств может иметь решающее значение. Tesla уже делает электромобили по духу близкие к продуктам Applе. «После этой сделки, ожидание автомобиля от Apple тут же закончится», - заключает ДеБорд.

С этой точкой зрения согласен американский аналитик Ричард Сэйнтвилус. Он также подчеркивает, что на сегодняшний день в автомобильном вопросе Apple находится далеко позади Google, которая давно разрабатывает беспилотные авто.

Купив Tesla, которая уже в шаге от полностью автономного электрокара, Apple моментально вырвется вперед и оставит позади Google.

Читайте также: Поле чудес. Что думают о криптовалютах влиятельные представители IT-индустрии