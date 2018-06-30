Все библиотеки мира в кармане. Топ-5 мобильных приложений для чтения книг

Вести споры о том, что лучше бумажная или электронная книга также бессмысленно, как и спорить о музыкальных вкусах, но отрицать тот факт, что в смартфоне можно носить с собой целую библиотеку, никто не станет. Собрали для вас список лучших мобильных приложений для чтения электронных книг.

Эти приложения поддерживают "все" форматы книг, но отличаются интерфейсом, гибкостью настроек и дополнительными возможностями, о которых - ниже.

PocketBook Reader

Простая, легкая и практичная читалка. В ней нет ничего лишнего. Удобное меню чтения с настройками цвета фона, яркости, контрастности, размера текста, шрифтов и отступов. Много мелких настроек, типа анимации перелистывания, ориентации книги, сортировка элементов в контекстном меню (вызывается долгим нажатием на слово). Интерфейс качественно переведен на украинский язык.

Нажав в нижний левый угол, можно настроить жесты для быстрого доступа к нужным функциям. Также в ней есть цитаты, закладки, выделения, оглавление, поиск, можно "черкать" ручкой и подключить словарь.

Приятно удивила функция чтения с настраиваемым тембром голоса и скоростью. Я заставил робота читать текст на украинском, русском и английском языках и он справился з задачей на 4+. Не идеально но очень близко к идеальному.

Поддерживает форматы: PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, FB2, FB2.zip, MOBI, DOCX, RTF, TXT, CHM, HTML (basic), CBZ, CBR, СBT.

Без рекламы. Просит доступ только к файловой системе.

Cool Reader

Наверное одна из самых старых и одна из самых популярных читалок. Сейчас ее "деревянный" дизайн выглядит немного наивным, но в свое время Cool Reader был настоящим хитом.

В целом он повторяет весь функционал PocketBook Reader. В нем есть очень детальные настройки книжного листа, вплоть до редактирования стилей отдельно абзацев, заголовков, текста и друих элементов книги.

Cool Reader читает текст голосом вашей оепрационной системы, поэтому если язык книги отличается от системного, то его нужно переключить в настройках, что немного неудобно поскольку вы можете слушать одновременно несколько книг на разных языках. Есть регулировка скорости чтения, но нет тембра голоса.

В интерфейсе есть несколько каталогов с сотнями бесплатных книг.

Поддерживает форматы: epub (non-DRM), fb2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi (non-DRM), pml.

Просит доступ к памяти смартфона и звонкам. Без рекламы.

ReadEra

Читалка с лаконичным стильным дизайном. Во время первого включения находит все поддерживаемые книги. ReadEra - самая упорядоченая библиотека. В ней есть сортировка по авторам, список желаний, список книг в процессе чтения и список файлов со всеми поддерживаемыми форматами.

В ней не так много настроек форматирования, меню не захламлено и в него вынесены самые важные элементы: 4 цветовых схемы, тип, размер, жирность шрифта, межстрочный интервал и поля.

В ReadEra нет голосового чтения.

Поддерживает форматы: EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT та CHM.

Просит доступ к памяти смартфона. Без рекламы.

Moon Reader

Читалка напоминает классическое гугловское приложение. В ней есть синхронизация с облачными сервисами Dropbox и Google диск, а также каталоги Feedbooks и WebNovel и Project Gutenberg. Последний это общественная инициатива, которая занимается оцифровкой, архивированием и распространением культурно значимых произведений.

Страницу можно очень долго и детально форматировать от текста (вариации со шрифтами и цветами) до редактирования размера отступов, межстрочных интервалов и индивидуальной настройки жестов для навигации по книге и меню. Текст можно отмечать маркерами разных цветов, оставлять к нему комментарии и добавлять в закладки.

В меню есть удобная кнопка "вернуться к чтению", которая из любой локации приложения переносит в последнюю книгу.

В Moon Reader нет функции чтения вслух.

Поддерживает форматы: epub, pdf, mobi, chm, cbr, cbz, umd, fb2, txt, html, rar, zip и OPDS

Просит доступ к памяти смартфона. Есть реклама (появляется каждый раз, когда выходишь из книжки, очень раздражает). Pro-версия без рекламы 140 гривен.

eReader Prestigio

Читалка от производителя планшетов Prestigio. Ее дизайн и функционал напоминает PocketBook Reader. Настройки форматирования текста минимальные: цветовая схема, размер текста и размер полей. Среди других ридеров ее выделяет огромная интегрированная библиотекас 48 тысячами бесплатных книг на 25 языках.

Есть режим чтения вслух, а такжe плеер для аудиокниг.

Поддерживает форматы: epub, mobi, pdf, html та txt і Adobe DRM.

Требует только доступ к памяти смартфона. Есть реклама и платная версия без рекламы.