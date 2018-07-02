Честные и быстрые. АНБ США удаляет записи разговоров, полученных незаконно в 2015 году

Представители агентства национальной безопасности США заявляют, что в мае агентство начало удалять "записи о деталях звонков" после того, как выяснилось, что в них есть данные, которые АНБ не имело права использовать.

По мнению журналистов, количество записей оценивается в "сотни миллионов", пишет The Verge.

Агентство сообщает, что записи относятся к 2015 году, и что сотрудники начали удалять записи 23 мая, после того, как в записях обнаружили дополнительные данные, использование которых не было разрешено: данные вызовов и сообщения от людей, которые никогда не были связаны с подозреваемыми.

Агентство заявляет, что было "невозможно определить и изолировать правильно подготовленные данные", и было решено уничтожить записи.

Генеральный советник АНБ Гленн С. Герстелл сказал The New York Times, что проблема связана с "одной или несколькими" неназванными телекоммуникационными компаниями, которые предоставили слишком много информации из-за "нескольких сложных технических сбоев".

АНБ было уполномочено собирать телефонные и текстовые записи от телекоммуникационных компаний в соответствии с Актом Патриота 2001 года, чтобы попытаться найти подозреваемых в терроризме. Но, несмотря на положения, которые ограничивали доступ к этой информации, агентство собрало более 151 миллиона записей в 2016 году и 534 миллиона записей в 2017 году.