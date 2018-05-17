Учите детей тому же, что и 100 лет назад. Как подготовиться к эпохе искусственного интеллекта

Все, что делает из вас человека, будет востребовано в любое время

Развитие искусственного интеллекта и повсеместное использование больших данных ставит много острых вопросов перед обществом, ответы на которые успели распределиться по всей шкале от «все будет великолепно» до «катастрофа, все пропало». НВ поговорило с футурологом и экспертом в сфере изучения данных о том, какое будущее нас ждет с ИИ.

Где граница между тем, какие данные может собирать о вас Facebook и Google, чему учить детей сейчас, чтобы через 20 лет они состоялись как профессионалы и не остались за профессиональным бортом? Имеет ли право государство вмешиваться в вашу переписку или требовать от производителей электроники рассекречивать ваши персональные данные? Как регулировать корпорации, чтобы они не перешли грань дозволенного?

Ответы на эти вопросы в большинстве своем лежат в области философии. Обществу еще предстоит выработать свое отношение к ним и смириться с такими вещами, как конец приватности или превосходство искусственного интеллекта над нашим в определенных задачах. 16 мая в рамках Data Sciense Talk в Unit City выступил Пол Брук – футуролог и руководитель направления Data Analytics в регионе EMEA в компании Dell EMC.

Пол Брук не разделяет мнение о том, что искусственный интеллект приведет к нашествию роботов. Футуролог согласен с тем, что это подрывная технология, но он напоминает, что в багаже ИИ – те знания, которые человечество аккумулировало многие столетия, и это наш способ получить ту же экспертизу, только быстрее. Когда «роботы начнут отнимать наши работы», останутся те работы, с которыми они не смогут справиться, и мы придумаем себе новые. Человеку будет место в любом мире до тех пор, пока он будет обладать человеческим лицом.

НВ поговорило с Бруком об этических вопросах использования искусственного интеллекта и о том, как нам с ним уживаться в будущем в одном мире.

Мир не станет прежним после скандала с Facebook и Cambridge Analytica. Как вообще защищать приватность теперь? Как изменится граница приватности в ближайшее время?

У нас есть данные, есть то, каким мы хотим видеть искусственный интеллект. Где-то между ними лежит вопрос приватности персональных данных, которые в том числе нужны для обучения ИИ.

Вы, вероятно, наблюдали за выступлением Цукерберга в Конгрессе. И, что удивительно (говорю это с полным уважением к аудитории), оно показало, что сенаторы совершенно не знают, что такое Facebook. Они задавали такие вопросы, которые практически не имеют смысла и ответа. Но Цукерберг им отвечал на их странные вопросы, и они не понимали ответы.

Я думаю, что регуляторам стоит лучше понимать то, о чем они говорят, чтобы писать законы. Есть небольшой риск, что они посмотрят на какие-то незначительные вещи и запретят их, когда не следует этого делать.

С другой стороны, некоторые крупные компании, вроде Facebook, Google, Amazon имеют больше власти, чем власти некоторых стран мира. Они могут менять политическую власть.

Для государства проблема стоит не столько в самих данных, сколько в том, что они ему нужны, чтобы соблюдался закон

Для государства проблема стоит не столько в самих данных, сколько в том, что они ему нужны, чтобы соблюдался закон. Большие компании часто говорят, что тут они не могут помочь. Помните, была история с Apple, когда компания отказалась помогать полиции во взломе смартфона преступника? С одной – достаточно этической точки зрения – Apple была права. С другой, тоже этической – была неправа. Ответ на вопрос правоты в конкретной ситуации заключается в том, был подозреваемый виноват или нет. Тем не менее, на этом примере мы увидели, как что компании теперь могут игнорировать требования властей.

Компании, которые собирают большое количество пользовательских данных, должны быть заинтересованы в более широком взгляде на проблему. Иногда сбор данных воспринимается пользователями очень лично, человек думает: «А почему эта большая компания считает, что мне может это понравиться?». Некоторым людям кажется ужасным, что компании собирают информацию о них.

Серьезно?

Я вырос в небольшом городке. Моя бабушка отодвигала занавеску и смотрела в окно, наблюдала за тем, что я делаю и с кем я общаюсь. Потом я приходил домой, и она меня за это отчитывала. Я привык к тому, что в детстве за мной следили все соседи. Это же тоже про приватность. Я мог маленьким сесть в автобус, поехать с двумя пересадками на футбол, где была 1 000 человек. Мой отец мог разрешить мне, 11-летнему, совершить такое длительное путешествие, понимая, что за мной присмотрят по дороге знакомые и соседи. Если я не был на игре, он мог спросить у тех, кто меня видел, куда я направился. Это все было до появления мобильных устройств.

Это плохо или это то, как должно функционировать общество?

Сейчас многие волнуются, что вокруг камеры, которые следят за детьми, когда те едут домой на автобусе. Но если и раньше так было, и дети делали то же самое, то в чем проблема сейчас?

Вы совершенно точно хотите, чтобы искусственный интеллект смог увидеть, что ваш ребенок общается с посторонним, и вызывал полицию.

Вы совершенно точно хотите, чтобы ИИ смог увидеть, что ваш ребенок общается с посторонним, и вызывал полицию.

Вопрос не в инструментах, а как обычно в целях. Используется ИИ для хороших дел или для плохих? Сначала нам нужно осознать, что если вы живете в обществе, вы должны быть знакомы этому обществу. Не хотите жить в обществе – можете в лес уйти, ваше право. Но по сути, тут технологии точно также дают возможность членам общества присматривать друг за другом. Просто это общество стало больше.

Где заканчивается грань между персональными данными, которые нельзя разглашать, и начинается big data, с помощью которой можно сделать нашу жизнь лучше? О чем должен подумать бизнес, прежде чем начать использовать большие данные?

Это очень личная история. У каждого будет своя граница дозволенного. Если бы я находился в комнате со своей бабушкой, и я сказал ей: «Послушай, что я знаю об этом человеке», было бы мне комфортно говорить с ней на эту тему? Если бы она мне ответила: «Эй, это слишком личное, прекрати», то это и есть грань. У нас у всех в семье есть кто-то, кто в таких случаях грозит пальцем и говорит не лезть в чужую личную жизнь, и этот человек прав.

Сознательность (в идеале) должна быть и у правительства. И нам нужно, чтобы сознательность появилась у большого бизнеса. Но это придет только от нас.

То есть каждый раз, когда вы захотите узнать что-то о своих пользователях, подумайте, одобрила бы это ваша бабушка? Если ответ нет, или «Да, это потрясающе! Похоже, что тебе удалось победить рак», примите это как ответ. Если она бы возмутилась, то не делайте этого. Подумайте, а вам самому было бы приятно, чтобы другие узнали такую вещь о вас?

Как вы думаете, когда появится общий искусственный интеллект? Мы уже видели много примеров узкоспециализированного, но пока никаких подвижек в направлении общего.

На мой взгляд, тут проблема в дефинициях. Если я напишу программу, которая создает музыку, а вы мне скажете, что это не общий ИИ, я отвечу: «Да ладно, она же пишет музыку. Какую музыку вы хотели бы, чтобы она написала?». На мой взгляд, для музыкальной сферы это общий ИИ. Конечно, картину он не нарисует.

В целом, я думаю, мы в миллионах лет от искусственного интеллекта, который сможет мыслить как человек или сможет дать ответ на вопрос о смысле жизни.

На мой взгляд, если вы захотите создать ИИ, который будет похож на человеческий, вы в итоге получите тот самый скверный искусственный интеллект, который соберет худшее в людях. Помните бота в Twitter, который быстро научился плохому?

В чем ИИ может стать лучшим? В том, в чем мы, люди, не очень. У нас получится инь и янь, и человечество, и ИИ будут процветать. Но это будет специфический союз. В чем хороши люди, так это в быстрой адаптации. У нас есть тысячи лет глобального опыта для этого.

Я слышала идею, что в будущем главным навыком, которому нужно будет учить детей, станет эмпатия. Что вы думаете по этому поводу?

На обучение компьютеров понимать и симулировать эмоции тратится много денег. Это полезный навык, без вопросов. Если люди могут делать это бесплатно, то почему бы нет. Если бы мне предложили вложить деньги в такой проект, я бы отказался. Не могут компьютеры читать эмоции и все тут. Эмпатия – прерогатива человека, и она останется таковой.

Давайте вернемся на 100 лет назад. Чему тогда надо было учить 8-летнего ребенка в первую очередь? Читать, считать. Так вот, ничего не изменилось. Я не верю, что если вы не научите ребенка читать, ему будет по жизни хорошо. Конечно, компьютер сможет читать за него, но самостоятельное чтение позволяет усваивать информацию намного быстрее. Видео также не превзойдет этот навык.

Далее – логика. Способность решать проблемы, креативность. Все, что делает из вас человека, будет востребовано в любое время. Не важно, какие будут работы и какое будет будущее. Возможно, вы будете сидеть за компьютером и делать какие-то вещи. Или компьютер будет сидеть у вас в голове. Например, я смогу в своей голове восстановить какое-то воспоминание полностью. Если заплачу больше, то получу больше возможностей. А может у меня не будет средств на то, чтобы купить такой компьютер. А может какие-то данные будут закрыты в одной стране, и мне нужно будет ехать в другую, чтобы просмотреть их в своей голове.

Когда мы думаем об ИИ, мы представляем себе роботов, отдельные абстрактные компьютеры. Но я верю, что ИИ будет сидеть внутри нас

Я подозреваю, и я уже говорил и писал об этом, что когда мы думаем об ИИ, мы представляем себе роботов, отдельные абстрактные компьютеры. Но я верю, что ИИ будет сидеть внутри нас. История говорит, что мы любим себя улучшать. Посмотрите, вот я ношу очки, мне их прописали для улучшения зрения. Я улучшаю себя таким образом. Просто в будущем это будет ИИ. Например, вы сможете купить чип, который позволит не забывать ничего из того, что вы услышали. Представьте, на бизнес-встречах вы сможете за доли секунды узнать больше о жизни партнеров, спросить о чем-то близком и важном, и это сразу их к вам расположит.

Все это даст мне преимущества. И я буду за это платить.

Тем не менее, мне по-прежнему будет нужен какой-то человек, с которым я смогу быть рядом, общаться. Компьютер – это круто, но нам все так же нужно будет иметь взаимодействовать друг с другом.

Интервью можно будет сделать путем отправки сообщений в голове. Нажал кнопку «Отправить» - и в мгновение ока получил ответ. Реальные встречи в будущем как таковые нужны не будут, но у нас будет еще больше потребности в личном общении. Компьютеры будут общаться друг с другом, и люди – тоже друг с другом. Будет мир компьютеров и мир людей. Но мы будем взаимодействовать между собой. Компьютеры создаются для нашего преимущества.

Вы находитесь на краю технологий и наверняка видели такое, о чем не известно массам. Какие самые фантастические вещи, из вашего опыта, уже умеет ИИ?

ИИ сам по себе ничего не может, важна инфраструктура, контекст.

Я увидел огромный прогресс в медицинских исследованиях. Человечество выросло. Мы увидели, что вода не так чиста, что есть проблемы с заболеваниями, и теперь мы понимаем, как с ними справляться.

Благодаря технологиям мы используем в жизни более правильные данные. Мы учимся доверять данным. Научились внедрять компьютеры в такие вещи, где не могли себе их представить лет 15 назад. Они теперь везде. Это смартфоны, диагностическое оборудование. Распространение технологий будет продолжаться. За день разницу не увидеть, но если посмотреть на прогресс в течение нескольких лет… Мы приблизились к пониманию, как бороться с болезнями, которые убивают миллионы людей. Мы стали понимать многие вещи намного лучше. И дальше все будет еще лучше.

Мы живем в лучшее из времен.