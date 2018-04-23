Чему учиться, чтобы работать в сфере блокчейна и криптовалют

Основная рекомендация – и она перекликается с рекомендациями в любой сфере, связанной с IT – это быть гибким, готовым обучаться

НВ выяснило у экспертов IT-индустрии, какие навыки нужны, чтобы работать в сфере блокчейна и криптовалют. Знания одних только языков недостаточно, утверждают эксперты и дают несколько практических рекомендаций для новичков.

Криптовалюты и блокчейн на слуху уже пару лет как. И если первое явление до сих пор глобально остается скорее чем-то маргинальным (в силу того, что регуляторы не очень охотно разрешают операции, связанные с криптовалютами, да и традиционные финансовые организации все еще в основном относятся к ним настороженно), то блокчейн становится частью государственных процессов, работы банков и других крупных финансовых и не только организаций.

Одним словом, это не просто тренд нашего времени, но явления, которые не планируют исчезать из обихода в ближайшем будущем.

НВ обратилось к экспертам в области блокчейна и криптовалют с вопросом, чему стоит учиться, чтобы стать специалистом в этих направлениях.

Основная рекомендация – и она перекликается с рекомендациями в любой сфере, связанной с IT – это быть гибким, готовым обучаться, усваивать новую информацию снова и снова. Обе сферы тесно связаны с областями, в которых применяется технология, поэтому пригодятся знания не только в программировании. Разумеется, нужны и хорошие знания английского языка, и готовность к высокой конкуренции.

Юрий Антонюк, глава EPAM Ukraine

Для ответа на этот вопрос изначально нужно разобраться в двух принципиальных вещах. Нужно четко разделять технологическую основу Blockchain и майнинг криптовалют.

За Blockchain стоит реальная технологическая платформа и ее разные версии. Изначальная версия использовалась при разработке Bitcoin. А версия Blockchain 2.0 реализуется в таких валютах, как Ethereum. Очень часто, когда говорят Blockchain и Bitcoin, подразумевают только финансовые операции. Для того чтобы разбираться в Blockchain как таковом, естественно, нужно быть хорошим специалистом не только в финансовой отрасли. Необходимы математические и инженерные знания для того, чтобы использовать алгоритмы, так как Blockchain построен на вычислительных алгоритмах и работает на принципах децентрализованных вычислений. Таким образом, чтобы работать в сфере Blockchain нужен технический бэкграунд и навыки управления финансами. Сейчас на рынке высокий спрос на такие знания. В нашей компании есть такие специалисты и целое подразделение, которое занимается этим как технологической платформой.

Если же говорить о майнинге, об ICO, то здесь будет достаточно поверхностных знаний. Необходимо знать, как работают финансовые инструменты, основанные на криптовалютах. И это с Blockchain имеет слабую связь.

Михаил Чобанян, сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine

Я бы охарактеризовал «блокчейн» как философию бытия. Ведь мы говорим о профессиональной дисциплине, где многоуровневым образом переплетаются и технические, и аналитические, стратегические, маркетинговые, социологические и даже политические науки.

Соответственно, настоящий профессионал нашей отрасли должен обладать самыми широкими компетенциями, быть всегда на острие и даже чуточку опережать самые передовые практики. В общем, профессионалы блокчейн – это не только и совершенно не столько технари, как традиционно принято об этом судить. Хотя, именно сама технология реплицированной распределенной базы данных (суть блокчейна), конечно же, имеет непосредственное отношение к компьютерной среде.

Если, все-таки, входить в нашу профессию со стороны IT – нужно сразу же готовиться к высочайшему уровню конкуренции. Да, практические сферы применения блокчейна – явления достаточно новаторские. Но потому там и нет места героям вчерашних дней, потому что сегодня любые учебники устаревают быстрее, чем в них пишутся страницы. Знание алгоритмов и языков программирования, глубинное понимание структур – это допуск, но еще не профессионализм.

Что посоветовать? Бежать от шаблонов и смотреть на задачи как на вызов будущему, как на смену формаций; а не измерять производительность труда скоростью набора строчек кода на почасовке. Этим наша профессиональная жизнь отличаются от принятой в неповоротливых корпорациях практике дотошного следования пыльным формальностям и древним стандартам.

Олег Мизов, Delivery Manager in Financial Services, SoftServe

Несмотря на то, что блокчейн, прежде всего, это инструмент для решения вопросов безопасности, надежности и прозрачности сделок, приложение его в различных сферах набирает обороты. Он перестает быть технологией только для майнинга и ICO. Например, в финансовой индустрии, с которой мы тесно работаем, блокчейн используется для построения trading platforms, insurtech, wealth management, bookings & reservations и т.д.

Чтобы стать блокчейн-инженером, стоит:

1. Уметь программировать на языках, которые применяют для написания смарт-контрактов. Научиться, собственно, писать такие контракты не будет сложно, если инженер уже владеет, скажем, Java.

2. Иметь базовые навыки DevOps, чтобы уметь спроектировать частную или публичную сеть и развернуть там созданые смарт-контракты.

3. Определиться с индустрией, ведь приложение блокчейн-технологии в различных индустриях имеет свою специфику, в которые нужно глубоко ориентироваться.

Если говорить об образовании, то оно не имеет решающего значения. Однако для тех, кто решил связать свое профессиональное будущее с блокчейном, я бы советовал выбирать программирование.

На сегодняшний день одной из самых популярных платформ в финансовой сфере является Hyperledger Fabric. Однако никто не может сказать, на чем будут написаны решения через 5-10 лет.

Думаю, это будет целиком зависеть от того, какая реализация блокчейна эффективно решит все проблемы: производительность, масштабированность, легкость в работе и обслуживании, економия средств и т.д. Поэтому, советую держать руку на пульсе.

Станислав Подъячев, управляющий партнер Blockchain lab

Мы постоянно приглашаем стажеров в нашу компанию. Отбираем толковых ребят-студентов и подсказываем им, что читать, на какие мероприятия сходить. Показываем, чем именно мы занимаемся, что продаем клиентам. По окончании стажировки некоторые остаются работать у нас.

На какие качества стажеров обращаем внимание? Первое – умение работать в команде. Всем должно быть комфортно друг с другом. Второе – умение мыслить нестандартно, выходить за рамки. И третье, желание и умение учиться.

Мы работаем на переднем крае технологий, поэтому обучение в нашей компании – это процесс постоянный и касающийся абсолютно всех сотрудников. Мы практикуем менторство. Также хорошие результаты приносит проведение нашими специалистами открытых ворк-шопов и семинаров.

На что я бы советовал обратить внимание тем, кто планирует инвестировать время в изучение технологии Blockchain? Первое – это математика. Гимнастика для ума. Второе – английский язык. Латынь современности. 95% материалов наши сотрудники читают на английском. Третье – программирование. Общение с компьютером.

Если человек уже имеет базовое образование, то ответить на вопрос «чему учиться?» нужно вопросом «а чего ты хочешь в итоге?» Если человек планирует запустить собственный стартап, нужно читать книги по предпринимательству в интернете, ходить на митапы, знакомиться с людьми, которые имеют схожие интересы и не бояться делиться своими идеями.

В этом году я читаю курс по финтеху в Черноморском национальном университете. Самое слабое место моих студентов, на мой взгляд, это неумение работать с информацией в интернете и боязнь выходить за рамки, заданные учебниками пятидесятилетней давности. Но что особенно приятно, я вижу прогресс в эссе, которые они пишут после каждого занятия.

Нам не хватает курсов по блокчейномике и футурологии в каждом университете. Вы никогда не задумывались, почему дети изучают прошлое 10 лет в школе, потом 5 лет в университете, но ни дня не изучают будущее?

Владимир Краковецкий, сооснователь в Woroom.network

Нужно понимать, что за всем хайпом, который возник в 2017 году вокруг резкого роста криптовалют и возможности быстрого заработка, стоит нечто фундаментальное - технология блокчейн. Блокчейн, кстати, сленговый термин. Правильное название — технология распределенного реестра (Distributed Ledger Technology).

Блокчейн решает задачу доверия и потенциально способен произвести революцию во всех сферах, где есть взаимодействие людей: финансы, идентификация личности, документооборот, здоровье, интернет вещей. Основные принципы блокчейна: прозрачность, распределенность и невозвратность. Блокчейн прежде всего один из самых защищенных способов хранения и открытой передачи данных.

Чтобы блокчейн-стартапы, которые строят инфраструктуру криптоэкономики: платформы, транзакционные системы имели успех, требуется огромное количество программистов. В основном это блокчейн-разработчики со знанием основных языков программирования — C++, Golang, Scala, Java и Python. Особое внимание в последнее время выделяют языку Solidity, на котором пишутся смарт-контракты под сеть Ethereum.

Также, конечно, нужны тестировщики уязвимостей, сейчас это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке профессий.

К примеру, в нашем проекте Woroom.network мы строим VR-сеть, где идет связка блокчейн + искусственный интеллект + big data + смарт-контракты. И для такого рода проектов нужны всегда будут специалисты высокого уровня понимания построения сложных архитектур на стыке нескольких технологий. То есть, это прежде всего сильный менеджмент персонала и разработки, за это отвечает технический директор (CTO — chief technology officer). У нас на этой позиции находятся сразу два человека, которые между собой уже согласовывают работу всего проекта и команды разработчиков.