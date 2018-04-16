Часть украинских пользователей столкнулась с проблемами доступа к Telegram

16 апреля после 13 часов по Киеву пользователи Telegram столкнулись с различными проблемами при загрузке мессенджера.

В первую очередь, проблемы коснулись жителей России, Украины и Италии, но сообщения о неполадках приходят и из Германии, Польши, Испании и Великобритании, сообщается на профильном сайте DownDetector.

На сайте отмечается, что проблемы с доступом к сервису начались в 12:46 по Киеву и продолжаются по данным на 14:55. Представители мессенджера пока не комментируют проблемы.

Примерно половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут "достучаться" до серверов мессенджера. У 33% сложности с отправкой сообщений, еще 20% не может войти в свою учетную запись.

Многие комментаторы на сайте DownDetector связывают проблемы с доступом к сайту с решением московского суда о блокировке сервиса на территории РФ. Однако, проблемы возникли не только у российских пользователей.

В частности, пользователи из Бразилии сообщают, что у них не работает мобильная версия мессенджера, тогда как с десктопной нет никаких проблем. Среди украинских пользователей на неполадки жалуются жители Киева, Одессы и Харькова.

Отметим, 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи РФ указание ограничить доступ к сервису. После этого провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.