Будьте внимательны. Обновление Windows 10 убивает папку "Мои документы"

Операционная система Windows начала удалять некоторые файлы с компьютеров в ходе обновления, релиз которого для всех пользователей запланирован на октябрь.

Тестеры обновления сообщили, что файлы пропадают из папки "Мои документы" в процессе обновления до Windows 10 (1809), пишет GSMArena.

Несколько дней назад Microsoft провела презентацию своих гаджетов и программ, в том числе - шестого основного обновления Windows 10. Однако вскоре после презентации рассылку обновление Windows для всех пользователей перенесли на несколько дней. Оказалось, что это связано с проблемой удаления файлов.

"Мы приостановили развертывание обновления Windows 10 октября 2018 года (версия 1809) для всех пользователей, поскольку мы изучаем отдельные отчеты о том, что пользователи теряют некоторые файлы после обновления. Если вы вручную загрузили установочный носитель Windows 10 от октября 2018 года, не устанавливайте его", - говорится в сообщении Microsoft.

Проблема может быть связана со сбоем в работе одной из новых функций клиента OneDrive, которая должна проводить автоматическое копирование данных. При этом некоторые пользователи в комментариях посоветовали попробовать восстановить удаленные файлы, открыв папку windows.old, расположенную на системном диске.

"Даже если вероятность потери данных довольно мала, нет никакой реальной возможности избежать риска. Кроме того, с пользовательской базой Microsoft даже доля в 0,1% представляет тысячи потенциально уязвимых машин", - подчеркивает GSMArena.

Интересно, что небольшой процент пользователей столкнулся с другой проблемой. У этих людей браузер Microsoft Edge и другие приложения из магазина Windows не могут подключиться к интернету.