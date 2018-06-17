Не по Хуану сомбреро. Бренды смартфонов, которые хотели захватить украинский рынок, но сели в лужу

НВ сделало подборку брендов смартфонов, которые в течение последних пяти лет заявляли о планах захватать большую долю на украинском рынке (как минимум второе место), но не смогли этого сделать.

Кризис, падение национальной валюты и изменения на глобальном рынке за пять лет перекроили рынок смартфонов в Украине кардинальным образом. Пока одни компании сообщали о планах потеснить конкурентов и добраться хотя бы до второго места, другие это сделали молча.

Так, с августа прошлого года бренд Xiaomi тихим сапом занял второе место на украинском рынке в штуках, а с января этого – еще и в деньгах. Сарафанное радио и широкая сеть продаж ему в этом помогли. Зато многих из тех, кто строил планы вслух, постигла неудача.

НВ вспоминает, каким брендам предприимчивые китайцы перешли дорогу за последние годы.

Fly

Бренд Fly принадлежит российско-британской компании Meridian Group и появился аж в 2002 году. В Украине компания присутствовала много лет и рыночную нишу занимала постепенно, расцвет популярности техники Fly состоялся несколько лет назад.

В мае 2013 года компания Fly провела пресс-конференцию, посвященную итогам прошедшего года и планам на будущий. В 2012 дела у Fly в Украине шли хорошо. Android-смартфоны (да и обычные телефоны их компания тоже продавала в нашей стране) родом из Поднебесной еще не были такого уровня качества, как сейчас, однако уже были работоспособными и очень интересными за свои деньги. Поэтому Манодж Кумар Сингх, главный исполнительный директор Fly в Украине и странах СНГ, сообщил, что в течение 2013 года компания планирует получить 15% рынка и стать брендом №2 в стране. После Samsung.

Prestigio

Примерно такая же ситуация была у Prestigio – бренда дистрибутора ASBIS – компания также сотрудничала с EOM-производителями, но рынок и основного конкурента решила побеждать богатым комплектом поставки (чехол был обязательным гостем каждой коробки), расширенной гарантией (2 года). По состоянию на сентябрь 2013 года у компании было 8% рынка (4-е место на тот момент), до конца она планировала набрать 15%, а в 2014 году покорить второе место, получив 25% продаж в штуках.

Но обеим компаниям так и не посчастливилось это сделать, так как в 2013 году на украинский рынок ворвалась компания Lenovo с уже сильным брендом в ноутбуках.

Lenovo

Смартфоны Lenovo появились на украинском рынке летом 2013 года, и в считанные месяцы для компании стала практически нормой вторая позиция в продажах по стране. Более того, в третьем квартале 2014 года Lenovo даже вышла на первое место, оставив позади Samsung и громко посмеясь над планами Fly и Prestigio.

То есть нельзя утверждать, что планы Lenovo по закреплению на втором месте на украинском рынке были смешными – компания взяла эту планку, причем уверенно и в рекордные сроки, и в общем не планировала ее сдавать, как вдруг против нее стал играть целый ряд факторов.

Во-первых, фактор более доступных китайцев – Meizu и Xiaomi. Продвижением первой компании к тому моменту начал агрессивно заниматься «Цитрус». Что касается Xiaomi, то такого большого количества рекламы этого бренда не было, скорее сработало то, что при своих цене и характеристиках смартфоны продавали себя сами. В пользу бренда сыграло и появление еще одного дистрибутора в роли крупнейшей в Украине сети по продаже мобильных устройств – «Алло».

Во-вторых, позже в компании началась чехарда с позиционированием собственных устройств и смартфонов Motorola, и в 2016 году Lenovo и вовсе объявила о выводе собственного бренда с рынка смартфонов.

LG

В 2015 году вновь заявила о больших планах на украинский рынок компания LG.

За 2014-й год она нарастила долю с 5,3% до 8,1% и к концу 2015 рассчитывала на 20% в штуках, а также нишу $300 — $350 (до этого компания укрепилась в сегменте $200). Конкретно второе место как цель компания не называла, но путем нехитрых вычислений можно понять, что 20% — это как раз оно и есть, сразу за Samsung.

Однако покупательная способность украинцев в 2015 году была низкой (сегмент смартфонов $300 — $350 в принципе продавался плохо, даже сейчас средняя цена ниже), и LG, помимо этой проблемы, довелось столкнуться как с агрессивной ценовой политикой китайских производителей, так и с Samsung, которая не хотела отдавать земляку долю рынка. Помимо этого, у компании были проблемы с восприятием бренда. По цене LG была ближе к А-брендам, а вот по восприятию до них не дотягивала, несмотря на порой очень удачные в плане продаж и характеристик флагманские модели (LG G2, например).

В итоге планы LG смял кризис, слабый модельный ряд и агрессивная конкуренция за обедневшего покупателя.