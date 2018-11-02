Большой секрет. Apple решила скрывать от мира реальные продажи iPhone

Представители Apple сообщили, что в перспективе больше не будет сообщать данные о количестве проданных устройств.

Новые правила компании начнут действовать с 4 квартала 2018 года, пишет The Next Web.

"Начиная с декабрьского квартала, мы больше не будем предоставлять данные продаж подразделения для iPhone, iPad и Mac. Как мы неоднократно заявляли, наша цель - сделать отличные продукты и услуги, которые обогащают жизнь людей, а также обеспечивают беспрецедентный опыт работы с клиентами, чтобы наши пользователи были очень довольны", - сказал финансовый директор компании Лука Маэстри.

Согласно отчету за третий квартал 2018 года, компании удалось продать 46,9 млн единиц смартфонов за рассматриваемый период, это лишь немногим больше, чем 46,7 млн годом ранее. Зато объем полученных доходов от этой деятельности возрос за прошедший год на 29 %, с $28,8 млрд до $37,2 млрд. Продажи iPad выросли до 10,3 млн против 9,6 млн в прошлом году. Продажи компьютеров упали на 2%, снизившись с 5,3 миллиона до 5,2 миллиона единиц.

"Если вы посмотрите на наш доход, учитывая последние три года, если вы посмотрите на наш чистый доход в течение последних трех лет, если вы посмотрите на нашу цену акций, то нет никакой корреляции с количеством гаджетов, которые мы продали в любой из данных периодов", - отметил Маэстри.

Судя по всему, компания хочет подчеркнуть тот факт, что до тех пор, пока доходы растут, неважно, сколько единиц они продали. Теперь придется полагаться на цифры аналитиков, чтобы угадать, сколько iPhone достигло конечных потребителей.

Ранее компания уже скрывала количество проданных Apple Watch и AirPods, вписывая их в категорию "Другие продукты", но для главных категорий товаров, смартфонов, планшетов и компьютеров такое будет сделано впервые.