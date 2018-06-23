23 июня 2018, суббота

Больно надо. Почему прогнозируемое аналитиками падение продаж флагманов не подкосит Samsung

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НВ анализирует, почему плохие результаты для флагмана не подкосят Samsung.

НВ анализирует, почему плохие результаты для флагмана не подкосят Samsung.

Аналитки прогнозируют падение продаж смартфонов Samsung, но это едва ли это ударит по компании.

По данным The Investor, в этом году Samsung не удастся выполнить планы по продажам мобильных устройств, в частности, флагманских моделей Galaxy S9/S9+, и достичь отметки в 350 млн штук.

Изначально, как сообщает источник, компания ориентировалась на объемы 320 млн штук, но предзаказы на модель мотивировали производителя пересмотреть планы и поднять планку до 350 млн.

Однако после старта продажи начали падать, и аналитики предполагают, что компания за год продаст 30 млн Galaxy S9/S9+, что будет худшим результатом для топовых моделей начиная с 2012 года. Источник сообщает, что бизнес компании также подкосит и снижение интереса к бренду в Китае, где доля корейского производителя составляет менее 1%, и единственным источником надежды для компании станет выпуск более дорогого ($2 000, а то и дороже) гибкого смартфона.

НВ анализирует, почему плохие результаты для флагмана не подкосят Samsung.

На рынке смартфонов в данный момент есть два выраженных лидера – Samsung и Apple. Обе компании также выпускают продукцию в других сегментах, но зачастую именно смартфоны становятся предметом повышенной внимательности и бурных обсуждений. И для каждой из них пессимистичный прогноз продаж (и фактическое падение) играют разную роль.

Так, Apple смартфоны приносят больше половину прибыли, в 2017 году их доля составила 70% в структуре доходов компании. Хотя другие сегменты – такие как сервисы, музыка и носимая электроника – у компании растут, у нее также остаются устройства в сегментах, которые либо падают, либо показывают незначительный рост. Например, планшеты, ноутбуки, десктопы.

Samsung также выпускает смартфоны, планшеты, аксессуары, заигрывает с хромбуками. Но у этой компании есть три ключевых отличия.

Во-первых, сильные мировые позиции в бытовой электронике, а также телевизорах (хотя в структуре доходов от потребительской электроники смартфоны играют ключевую роль).

Во-вторых, отсутствие успешных монетизируемых сервисов.

В-третьих, производство компонентов для тех же смартфонов.

По объемам производства процессоров компания обошла Intel и официально стала лидером рынка

В данный момент Samsung является лидером в производстве OLED-дисплеев – технологии, на которую все значимые игроки переходят во флагманах. LG имеет планы по тому, чтобы догнать конкурента, но завод, который позволит значительно расширить производство, только строится. По плану, он будет запущен к 2019 году и поставлять компоненты Apple и Google (во всяком случае обе компании в него инвестировали средства), а может и другим вендорам. На данный момент компания не способна обеспечить рынку заметные поставки.

Дисплеи от Samsung используются в iPhone X (в следующем поколении будет даже в двух моделях флагманов Apple, судя по утечкам), моделях Gionee, Meizu, Acer, HP, Vivo, Microsoft, Lenovo, ZTE, Hisense, Konka и других производителей, всего в год компания продает более 300 млн панелей.

По слухам, OLED-экран Samsung будет использоваться в следующем флагмане Huawei – Mate 20, а также компания будет поставлять свои изогнутые OLED-панели Oppo. И это не включая собственные устройства, в этом году – уже начиная с бюджетной линейки J.

Помимо OLED-экранов для смартфонов компания выпускает LCD-модели. И в последнем годовом отчете говорится, что маржинальность бизнеса выросла.

Во-вторых, Samsung является производителем памяти, процессоров (в данном случае, и производителем, и разработчиком, что тоже важно), камер и других компонентов, которые используются в смартфонах.

Так, например, по объемам производства процессоров компания обошла Intel и официально стала лидером рынка.

Хотя здесь позиции компании могут пошатнуться в краткосрочной перспективе, так как конкурент – TMSC – уже перешел на новый 7-нм техпроцесс, и Qualcomm ушел за ним в конце прошлого года. Производство Samsung пока освоило только 10-нм технологию.

Процессоры разработки Samsung используются как в устройствах компании, так и в некоторых моделях Meizu. У компании были некоторые ограничения по продаже своих разработок в связи с патентами Qualcomm, но недавно компания объявила о планах по сотрудничеству с EOM-производителями. На фоне китайско-американской торговой войны это может здорово ударить по бизнесу Qualcomm и сыграть на руку Samsung.

Пока Huawei не думает о продаже собственных решений Hisilicon на сторону, у компании нет других конкурентов в топовом и среднем сегменте, кроме Qualcomm.

В этом году Samsung объявила о выпуске двухмодульных камер для среднего сегмента, и тем самым покусилась на вотчину Sony.  

На смартфоны в отчете компании за четвертый квартал прошлого года пришлось 16% операционной прибыли. На компоненты – 81%.

По прогнозам компании, спрос на память будет оставаться стабильно высоким. Только за прошлый год продажи этого компонента выросли на 54%. Память Samsung стоит не только в смартфонах или планшетах, но в подключенных устройствах. В частности, «умных» колонках Amazon's Echo Dot и Alphabet's Google Home. А этому сегменту аналитики прогнозируют рост.

На смартфоны в отчете компании за четвертый квартал прошлого года пришлось 16% операционной прибыли. На компоненты – 81%.

В одной из публикаций, посвященных анализу годовых результатов компании шла речь о том, что годовой отчет Samsung – это, по сути, индикатор состояния отрасли, так как компания так или иначе поставляет компоненты для многих производителей. И на фоне торговой войны между США и Китаем ее корейская «прописка» может стать отличным козырем и для одного, и для другого лагеря.

Если в прошлом году продажи смартфонов притормозились и даже откатились (в зависимости от методики подсчета – по продажам или по отгрузкам), то в этом году аналитики прогнозируют рост опять. В выводах к прошлогоднему отчету компания GfK писала, что драйвером продаж стали дорогие модели с «бесконечными» OLED-экранами и мощным железом.

Если тенденция сохранится и на этот год, то Samsung, независимо от того, за ее смартфоны пользователи проголосуют кошельком или за конкурентов, останется в выигрыше. И чем дороже будут эти модели, тем больше заработает компания.

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