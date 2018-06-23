Больно надо. Почему прогнозируемое аналитиками падение продаж флагманов не подкосит Samsung

Аналитки прогнозируют падение продаж смартфонов Samsung, но это едва ли это ударит по компании.

По данным The Investor, в этом году Samsung не удастся выполнить планы по продажам мобильных устройств, в частности, флагманских моделей Galaxy S9/S9+, и достичь отметки в 350 млн штук.

Изначально, как сообщает источник, компания ориентировалась на объемы 320 млн штук, но предзаказы на модель мотивировали производителя пересмотреть планы и поднять планку до 350 млн.

Однако после старта продажи начали падать, и аналитики предполагают, что компания за год продаст 30 млн Galaxy S9/S9+, что будет худшим результатом для топовых моделей начиная с 2012 года. Источник сообщает, что бизнес компании также подкосит и снижение интереса к бренду в Китае, где доля корейского производителя составляет менее 1%, и единственным источником надежды для компании станет выпуск более дорогого ($2 000, а то и дороже) гибкого смартфона.

НВ анализирует, почему плохие результаты для флагмана не подкосят Samsung.

На рынке смартфонов в данный момент есть два выраженных лидера – Samsung и Apple. Обе компании также выпускают продукцию в других сегментах, но зачастую именно смартфоны становятся предметом повышенной внимательности и бурных обсуждений. И для каждой из них пессимистичный прогноз продаж (и фактическое падение) играют разную роль.

Так, Apple смартфоны приносят больше половину прибыли, в 2017 году их доля составила 70% в структуре доходов компании. Хотя другие сегменты – такие как сервисы, музыка и носимая электроника – у компании растут, у нее также остаются устройства в сегментах, которые либо падают, либо показывают незначительный рост. Например, планшеты, ноутбуки, десктопы.

Samsung также выпускает смартфоны, планшеты, аксессуары, заигрывает с хромбуками. Но у этой компании есть три ключевых отличия.

Во-первых, сильные мировые позиции в бытовой электронике, а также телевизорах (хотя в структуре доходов от потребительской электроники смартфоны играют ключевую роль).

Во-вторых, отсутствие успешных монетизируемых сервисов.

В-третьих, производство компонентов для тех же смартфонов.

По объемам производства процессоров компания обошла Intel и официально стала лидером рынка

В данный момент Samsung является лидером в производстве OLED-дисплеев – технологии, на которую все значимые игроки переходят во флагманах. LG имеет планы по тому, чтобы догнать конкурента, но завод, который позволит значительно расширить производство, только строится. По плану, он будет запущен к 2019 году и поставлять компоненты Apple и Google (во всяком случае обе компании в него инвестировали средства), а может и другим вендорам. На данный момент компания не способна обеспечить рынку заметные поставки.

Дисплеи от Samsung используются в iPhone X (в следующем поколении будет даже в двух моделях флагманов Apple, судя по утечкам), моделях Gionee, Meizu, Acer, HP, Vivo, Microsoft, Lenovo, ZTE, Hisense, Konka и других производителей, всего в год компания продает более 300 млн панелей.

По слухам, OLED-экран Samsung будет использоваться в следующем флагмане Huawei – Mate 20, а также компания будет поставлять свои изогнутые OLED-панели Oppo. И это не включая собственные устройства, в этом году – уже начиная с бюджетной линейки J.

Помимо OLED-экранов для смартфонов компания выпускает LCD-модели. И в последнем годовом отчете говорится, что маржинальность бизнеса выросла.

Во-вторых, Samsung является производителем памяти, процессоров (в данном случае, и производителем, и разработчиком, что тоже важно), камер и других компонентов, которые используются в смартфонах.

Так, например, по объемам производства процессоров компания обошла Intel и официально стала лидером рынка.

Хотя здесь позиции компании могут пошатнуться в краткосрочной перспективе, так как конкурент – TMSC – уже перешел на новый 7-нм техпроцесс, и Qualcomm ушел за ним в конце прошлого года. Производство Samsung пока освоило только 10-нм технологию.

Процессоры разработки Samsung используются как в устройствах компании, так и в некоторых моделях Meizu. У компании были некоторые ограничения по продаже своих разработок в связи с патентами Qualcomm, но недавно компания объявила о планах по сотрудничеству с EOM-производителями. На фоне китайско-американской торговой войны это может здорово ударить по бизнесу Qualcomm и сыграть на руку Samsung.

Пока Huawei не думает о продаже собственных решений Hisilicon на сторону, у компании нет других конкурентов в топовом и среднем сегменте, кроме Qualcomm.

В этом году Samsung объявила о выпуске двухмодульных камер для среднего сегмента, и тем самым покусилась на вотчину Sony.

На смартфоны в отчете компании за четвертый квартал прошлого года пришлось 16% операционной прибыли. На компоненты – 81%.

По прогнозам компании, спрос на память будет оставаться стабильно высоким. Только за прошлый год продажи этого компонента выросли на 54%. Память Samsung стоит не только в смартфонах или планшетах, но в подключенных устройствах. В частности, «умных» колонках Amazon's Echo Dot и Alphabet's Google Home. А этому сегменту аналитики прогнозируют рост.

На смартфоны в отчете компании за четвертый квартал прошлого года пришлось 16% операционной прибыли. На компоненты – 81%.

В одной из публикаций, посвященных анализу годовых результатов компании шла речь о том, что годовой отчет Samsung – это, по сути, индикатор состояния отрасли, так как компания так или иначе поставляет компоненты для многих производителей. И на фоне торговой войны между США и Китаем ее корейская «прописка» может стать отличным козырем и для одного, и для другого лагеря.

Если в прошлом году продажи смартфонов притормозились и даже откатились (в зависимости от методики подсчета – по продажам или по отгрузкам), то в этом году аналитики прогнозируют рост опять. В выводах к прошлогоднему отчету компания GfK писала, что драйвером продаж стали дорогие модели с «бесконечными» OLED-экранами и мощным железом.

Если тенденция сохранится и на этот год, то Samsung, независимо от того, за ее смартфоны пользователи проголосуют кошельком или за конкурентов, останется в выигрыше. И чем дороже будут эти модели, тем больше заработает компания.

Читайте также: