Битва за первую кнопку. Как Amazon покусился отбить у Google пользователей Android

Искусственный интеллект – не единственное направление, где между Google и Amazon происходит противостояние, хотя началось все именно с него

Amazon начинает продажи смартфонов Motorola с физической клавишей вызова ассистента Alexa. Это может привести к новому витку противостояния между корпорациями.

На днях Amazon добавил к своей линейке Amazon Prime Exclusive смартфоны Prime Exclusive Moto G6 Play и Prime Exclusive Moto Z3 Play. Особенностью моделей станет вызов интеллектуального ассистента Alexa по двойному нажатию на клавишу питания. Похоже, что Amazon всерьез вознамерилась обставить конкурентов в борьбе за искусственный интеллект даже на чужом поле. В данном случае – поле Google и ее вотчине – Android-смартфонах.

Amazon Alexa – самый популярный интеллектуальный ассистент на рынке. Компания продает колонки Echo, которые занимают примерно три четверти рынка в США (а на данный момент это основной рынок для сегмента) и пользуются большой любовью у американских пользователей.

Да и пользователи Echo приносят гиганту больше прибыли, так как они делают в 1,7 раз больше заказов по сравнению с остальными клиентами Amazon. Речь идет примерно о 35 млн пользователей.

Amazon довольно быстро пришла к тому, чтобы открыть своего ассистента для разработчиков – таким образом, к текущему моменту благодаря их усилиям у Alexa появилось 40 000 дополнительных возможностей.

Владельцы колонок Amazon делают в 1,7 раз больше заказов по сравнению с остальными клиентами Amazon

Компания не жадничает и позволяет разработчикам монетизировать свои усилия. Впрочем, и в комиссии себе не отказывает.

Пользователи от этого тоже только выигрывают. Они могут заказывать огромное количество товаров и услуг через голосового ассистента, и конкурентам в лице Google, Microsoft, Samsung и Apple остается только завидовать и корпеть над собственными решениями, чем они и занимаются.

Так, в этом году все игроки объявили о серьезных обновлениях в своем ассистенте. Обновленный Google Ассистент может самостоятельно позвонить и заказать столик в кафе или записать к врачу, поддержать сложный разговор, вычленив разные смысловые единицы из контекста и найдя ответы на такие разные запросы пользователей.

Samsung научил свой искусственный интеллект Bixby ориентировать пользователя на местности, распознавать объекты в кадре (с ценниками), позволять примерять косметику прямо в камере и делать другие приятные мелочи.

В Siri в этом году появились Shortcuts - это возможности от сторонних сервисов, которые теперь можно будет реализовать не только в приложении, но и через интеллектуального ассистента Apple.

Возможности и способности ассистентов хоть и отличаются друг от друга и в целом уступают Amazon, у них есть кое-что общее.

Во-первых, они все принадлежат гигантам, у которых есть огромная доля на рынке смартфонов, а значит – прямой доступ к пользователям. Apple – единственная, кто выпускает смартфоны на iOS, Google разрабатывает Android, а Samsung – лидер на рынке Android-устройств и очень увлекается кастомизацией интерфейса. То есть это компании с огромной и лояльной аудиторией, и потенциально любая востребованная функция в их устройствах сразу упадет в благодатную почву.

Amazon – единственное исключение, так как у компании нет сильных позиций в смартфонах, она выигрывает на поле «умных» колонок, но это далеко не такой большой сегмент и не устройство первой необходимости. Поэтому логично, что почувствовав свои силы в новом сегменте, она попробует расширить влияние на существующие, еще большие ниши.

Что может быть ближе к пользователям, чем отдельная кнопка на самом популярном виде персональной электроники – смартфоне

Во-вторых, они все стремятся замкнуть пользователя на экосистеме, связанной с их искусственным интеллектом. Так, презентация Android P целиком строилась на том, сколько всего можно теперь сделать в смартфоне, не выходя из Ассистента.

В случае с Apple и iOS 12 – та же история. У Amazon, по сути, давно так. Только, опять-таки, не настолько близко к пользователю. Чем больше всего проходит через одно приложение, тем больше компании могут управлять вниманием и кошельком человека, и тем большую лояльность в итоге они получают.

То есть по сути тот, кто сделает своего интеллектуального ассистента с одной стороны более доступным физически, а с другой стороны, более функциональным, завладеет наибольшей аудиторией. А что может быть ближе, чем отдельная кнопка на самом популярном виде персональной электроники – смартфоне.

Недаром Samsung пытается приучить владельцев своих топовых смартфонов к Bixby посредством отдельной кнопки.

Производители Android-смартфонов смогут последовать примеру Motorola и внедрять аппаратные возможности для запуска Alexa в свои модели, если Amazon начнет их стимулировать комиссией или субсидиями или особыми условиями для продажи. Пока в этом нет особого смысла. Alexa – продукт американского рынка для американского рынка, как и Motorola.

Не исключено, что таким образом компания проводит разведку боем и проверяет, насколько потенциально решение может быть интересным для пользователей. И как только география ассистента расширится, Google можно начинать бояться.

Amazon вполне может начать мотивировать производителей использовать его ассистента при помощи комиссий и выплат, а компании вроде Motorola и других производителей не из топ-3 зарабатывают не так много, так что им копеечка может показаться весомым аргументом.

Apple относительно защищена от угрозы – в ее устройства так просто кнопку не добавить, компания контролирует свою технику от и до.

У Samsung явно есть большие амбиции в сегменте искусственного интеллекта (правда позиции пока слабы), и ее планы такая политика тоже может расшатать.

Искусственный интеллект – не единственное направление, где между Google и Amazon происходит противостояние, хотя началось все именно с него.

В прошлом году Amazon прекратил продажи Google Home, устройства для дома производства Nest и Chromecast и не дал проигрывать видео со своего сервиса Prime Video через Google Cast. Google со своей стороны закрыл Echo Show доступ на Youtube.

И вот теперь Amazon делает пробный шаг на еще одну территорию Google.

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