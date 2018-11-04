Билл Гейтс допустил введение налога на роботов

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем возможно введение налога на роботов.
Он считает, что налог на роботов даст возможность людям сохранять рабочие мест, передает Nikkei
Гейтс также считает, что автоматизация может "привести к полномасштабным увольнениям".
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