04 ноября 2018, воскресенье

Билл Гейтс допустил введение налога на роботов

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Билл Гейтс считает, что налог позволит людям сохранить работу

Билл Гейтс считает, что налог позволит людям сохранить работу

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем возможно введение налога на роботов.

Он считает, что налог на роботов даст возможность людям сохранять рабочие мест, передает Nikkei

Гейтс также считает, что автоматизация может "привести к полномасштабным увольнениям".

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