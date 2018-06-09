Билет в три клика. Лучшие мобильные приложения для покупки билетов в кино

Поcмотреть афишу, найти кинотеатр, купить билеты и все это с помощью смартфона. Собрали список самых удобных мобильных приложений, с помощью которых можно купить билеты в кинотеатры Украины.

Эксперты говорят, что если твоего бизнеса нет в смартфоне, значит скоро и самого бизнеса не будет. Проверили украинские кинотеатры на соответствие этому тезису.

Вкіно

Приложение для покупки билетов более чем в 20 городах Украины. В его базе собрано большинство популярных кинотеатров. Главное меню разделено на две вкладки фильмы и кинотеатры. Это удобно, поскольку можно искать и актуальные фильмы, и смотреть афишу любимого кинотеатра. Третья вкладка для купленных билетов.

Также в нем есть поиск кинотеатров на карте и поблизости с помощью службы геолокации. Билеты можно и купить и забронировать.

Процесс покупки билета прост: выбираете фильм, кинотеатр, сеанс, место, выбираете бронь или оплата картой.

Купленные билеты остаются в приложении, их не нужно распечатывать, а просто показать на входе в кинозал (если не указано обратного).

Планета Кіно

Приложение сети кинотеатров Планета Кіно. В нем можно смотреть афишу актуальных и ожидаемых фильмов в кинотеатрах сети в Киеве, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.

Приложение шустрое, с приятным дизайном. Зарегистрированные пользователи автоматически подключаются к бонусной программе, которая позволяет накапливать баллы и покупать за них билеты.

Multiplex

Приложение сети кинотеатров Multiplex, которые находятся в Киеве, Днепре, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Харькове, Хмельницком, Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Полтаве, Львове, Луцке и Черкассах.

В приложении можно искать фильмы по дате, жанру и удобному времени просмотра. В профиле каждого фильма есть его описание, трейлер, рейтинг iMDB и комментарии посетителей кинотеатра о нем.

C помощью push-сообщений приложение предупреждает о выходе в прокат нового фильма и акциях и напомнит, что пора заходить в зал за 10 минут до начала фильма.

Filmgoer UA

Авторы приложения попытались уместить в него все, что происходит в кинопрокате. И действительно в нем можно прочитать новости украинских и мировых кинофестивалей, анонсы ожидаемых фильмов, рецензии и тут же перейти по названию фильма и купить на него билет. Новости о сериалах в нем тоже есть.

Не подкачал список городов их в приложении больше 80 и все кинотеатры в них нанесены на карту, так что если вы вдруг будете в Чернигове или Бердянске и захотите сходить в кино, то найти кинотеатр в них будет не проблема. К сожалению не во всех городах можно купить билеты онлайн, но узнать что в прокате, где кинотеатр и сколько стоят билеты - можно.