Не бойся роуминга. Лучшие офлайн-карты для навигации по Европе

Интернет трафик в роуминге - дорогое удовольствие, но и 2018 год прекрасен тем, что по бумажной карте тоже не обязательно ездить. НВ собрало список офлайн-навигаторов, которые помогут во время автомобильных путешествий по Европе.

Все эти офлайн-навигатроры доведут вас до цели, но выбор прийдется сделать с учетом дополнительных опций, которые они предлагают.

Offline maps and navigation

Многофункциональные карты с большим количеством полезных опций. В первую очередь это карты с поиском по адресам и названиям. Во время прохождения маршрута навигатор показывает заправки, автосервисы, магазины и места, на которых разрешено парковаться.

Навигация работает в двух режимах: классический - с отображением веркторной схемы улицы, 3D-моделями и упрощенный - в котором показывается только направление движения, дистанция до поворота и ограничение скорости.

У Offline maps and navigation есть голосовой помощник и видеорегистратор.

Удобная функция "место парковки", с помощью нее можно отметить место, на котором вы оставили машину, а потом с легкостью ее найти. Кажется, что эта опция "написана кровью" людей, которые в поездках оставляли машины и забывали где.

Maps.me

Приложение принадлежит Mail.ru Group. Использует открытые карты Open Street Map, которые регулярно обновляются и дополняются пользователями ресурса по всему миру. Скачать любой регион на карте можно просто кликнув по нему. Вся Украина занимает на диске 406 Мб. В нем работает поиск по улицам с номерами домов.

Из приятного: нажав кнопку рядом, Maps.me покажут достопримечательности, магазины и другие объекты инфраструктуры. На карте можно сохранять метки с местами, которые вы планируете посетить.

Google Map

Онлайн и офлайн карты, которые подходят для коротких поездок, например, за город или по столице и ее окресностям. В офлайн режим полностью такую страну как Чехия загрузить не получится, только 2/3 ее территории, Украину на 1/5.

К плюсам я бы отнес то, что они полностью бесплатные, отсутствие рекламы и что карты от Google есть у всех, они удобные, и ничего не нужно дополнительно устанавливать, а голосовой помощник разговаривает на родном языке.

Here WeGo

Еще одно приложение для офлайн навигации. В нем тоже есть поиск по улицам, кнопка "что рядом" и голосовой помощник. Приятным бонусом будет офлайн доступ к маршрутам общественного транспорта, а также велосипедные и пешеходные маршруты.

Here WeGo абсолютно бесплатный и в нем нет рекламы.