Без наличных и звонков. Лучшие мобильные приложения для вызова такси

В Украину "зашел" эстонский сервис такси Taxify. Новички заманивают низкими ценами, конкуренция в нише растет, а НВ сравнивает лучшие мобильные приложения для вызова такси в Украине.

Когда я выбирал сервис такси, я захотел противопоставить мировым гигантам локальные украинские проекты. В конечном итоге победит тот, кто предоставит качественную услугу при наименьшей стоимости.

Taxify

Популярный европейский сервис работает в 25 странах и 40 городах мира. В Украине Taxify пока доступен только в Киеве.

Базовый тариф для Киева: в честь перезапуска Taxify предлагает тариф 12,5 грн подача + 2,5 грн/км + 0,58грн минута.

Доступные классы комфорта и вместимости: стандарт и комфорт. В приложении есть система оценок и отзывов о водителях и пассажирах.

Uklon

Один из самых крупных украинских сервисов для вызова такси онлайн и офлайн. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Житомире, Сумах, Полтаве, Чернигове и Тбилиси (Грузия).

Базовый тариф для Киева: 45 грн подача + 6 грн/км.

Доступные классы комфорта и вместимости: стандарт, комфорт, бизнес, универсал, микроавтобус (более 4 пассажиров).

Есть опция вызов водителя, который довезет вас на вашем авто, курьерская доставка, встреча в аэропорту с табличкой и водитель со знанием иностранного языка.

В приложении можно задавать несколько точек маршрута, например, если вам с друзьями по пути домой и вы хотите поехать на одном такси.

Поездку можно оплатить наличными и банковской картой. В приложении есть рейтинг водителей и отзывы.

Uber

Самый популярный в мире сервис для вызова такси, мото-такси, водного такси, аренды автомобилей, доставки еды, пиццы и перевозки животных (сервисы доступны не во всех странах). Он охватывает более 600 городов мира в 65 странах. В Украине такси Uber можно вызвать в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье и Виннице.

Базовый тариф для Киева: 25 грн подача + 4,5 грн/км + 1,15 грн минута в пути

Доступные классы комфорта и вместимости: стандарт, комфорт, бизнес, микроавтобус (более 4 пассажиров).

Возможна оплата наличными и банковской картой. После каждой поездки можно оставить анонимный отзыв о ее качестве.

В приложении есть возможность задать несколько точек маршрута.

Во время пикового спроса существует система коэфициентов, которая позволяет водителям зарабатывать больше, но стоимость поездки при этом может увеличиться в 4 раза.

GetmanCar (ГетьманКар)

Это не классическое такси а каршеринг. Вы берете ближайшую свободную машину GetmanCar, открываете ее с помощью приложения, едете куда вам нужно и оставляете ее там. Оплата взымается за время пользования автомобилем.

Сервис работает только в Киеве. Стоимость 1 минуты в поминутном тарифе 6 гривен, 1 час - 59 гривен.

Для того чтобы воспользоваться сервисом вам должно быть не меньше 25 лет, а ваш водительский стаж должен быть больше 5 лет.

Veterano Cab

Служба такси от бизнес проекта Veterano, который помагает ветеранам АТО социализироваться в гражданской жизни.

Проект стартовал в Киеве. Работает по тем же принципам, что и предыдущие сервисы.

Доступные классы комфорта и вместимости: стандарт, комфорт, бизнес, микроавтобус (более 4 пассажиров).

В дополнительных опциях можно выбрать автомобиль с детским креслом, поездку с домашним животным и такси для курящих и не курящих.

К сожалению у Veterano Cab не большой автопарк, но этот сервис выполняет очень важную социальную функцию.