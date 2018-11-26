Баба Яга против. Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

Роскомнадзор штрафует Google за то, что поисковик не блокирует запрещенные сайти

Федеральная служба по надзору массовых коммуникаций России завела административное дело против Google. Cообщается, что Роскомнадзор вынесет решения без суда.

Дело рассмотрят в декабре 2018-го, передает издание Мeduza со ссылкой на Роскомнадзор.

Предметом разбирательств стало то, что компания Google не подключена к реестру запрещенных интернет-ресурсов. Эта система должна была исключать из веб-поиска Google сайты с "противопроавной информацией".

Надзирательный орган коммуникаций России возбудил дело по статье "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы", которая предусматривает штраф от 500 до 700 тыс. рублей (от 210 до 290 тыс. грн).

Мeduza пишет, что в июне 2018-го правительство России обязало поисковые системы подключиться к реестру запрещенных сайтов и установило штрафы за распространение ссылок на запрещенные ресурсы.

Напомним, несколько месяцев назад антимонопольный комитет Европейского Союза обязал Google выплатить $5,1 млрд за нарушение правил конкуренции на рынке смартфонов.

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