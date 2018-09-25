Apple завершила покупку Shazam

Компания Apple сообщает о том, что была завершена сделка по покупке популярного сервиса для распознования музыки Shazam.

В компании сообщили, что сервис и далее будет работать как на iOS, так и на Android.

"С большой любовью к музыке и инновациям мы рады объединить наши команды, чтобы дать пользователям еще больше возможностей открывать, переживать и наслаждаться музыкой", - заявил вице-президент Apple Music Оливер Шуссер.

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Ранее Shazam оценивали довольно дорого. За годы существования компания привлекла более $143 млн инвестиций. В 2015 году компания стоила чуть более $1 млрд. Тем не менее, по данным TechCrunch сумма нынешней сделки не превысит $400 млн.

Британская компания Shazam разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать музыкальные композиции по короткому услышанному фрагменту. В сентябре прошлого года компания сообщала о миллиарде скачиваний Shazam.

Большую часть доходов компании составляют комиссионные выплаты за треки, которые были найдены с помощью программы в виртуальном магазине iTunes корпорации Apple, а затем приобретены пользователями. Таким образом, бизнес-модель Shazam и раньше была напрямую связана с Apple.