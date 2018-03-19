Apple рекламирует глюки в iPhone, а СБУ продолжает "трясти" айтишников. Новости высоких технологий 19 марта

IBM создала настолько маленькие микропроцессоры, которые можно сравнить с... приправами - настолько они мелкие

IBM создала компьютер, который по размеру не превышает кристалл соли, а Google начал войну против Amazon на рынке интернет-торговли.

1 Перфекционизм Apple дал трещину

В рекламе iPhone X, а точнее, новой функции разблокировки FaceID, можно увидеть небольшой недосмотр маркетологов "яблочной" корпорации. Текстовое сообщение iMessage выходит за пределы диалогового окна. Ошибка некритична, но удивительно то, что известная своим стремлением к безупречности компания Apple позволила себе показать этот глюк всему миру.

2 В офисы винницких IT-компаний пришли незваные гости

Служба безопасности (СБУ) провела обыски в компаниях Pillar, iPan, Vinconet (все – Винница). Основание визита силовиков – постановление Шевченковского районного суда города Киева. Он позволил изъять электронные носители информации, которые использовались для функционирования и администрирования четырех сайтов.

Представители этих трех компаний предоставили документы о том, что не имеют отношения к тем подозрительным интернет-ресурсам. И просили правоохранителей не забирать технику, пообещали помочь ее исследовать на месте, а все, что нужно – скопировать. Но СБУ отклонила это предложение, мол, в конторе разберутся. И плевать силовикам на все законы, ограничения и ухудшение инвестиционного климата Украины.

3 Если не съем, то понадкусываю. Google бросил вызов Amazon

Интернет-гигант договорился с такими крупными розничными брендами, как Target, Walmart, Home Depot, Costco и Ulta, об индексации их каталогов. В итоге, все компании смогут проиндексировать свои каталоги, чтобы они появлялись в результатах поисковой выдачи.

Google вместо того, чтобы получать плату за рекламу, просто добьется сокращения продаж конкурента – Amazon. Это уже не первый пример недоразумений между двумя компаниями. В конце 2017 Google запретила некоторым устройствам Amazon воспроизводить видео с YouTube.

4 IBM выпустила крошечный компьютер

Компания IBM представила настолько маленький микропроцессор, что его можно сравнить с кристаллом соли. Правда, мощность прототипа можно сравнить с чипом с 1990-х - x86. Однако есть и плюс – он будет стоить меньше $0,1. По замыслу разработчиков, это устройство можно будет использовать для предотвращения краж и мошенничества при транспортировке товаров. "Малыш" также сможет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, например, сортировка данных.

5 Беспилотный Uber сделал поворот не туда

На почти пустой дороге в Питтсбурге (США) роботизированный автомобиль Uber попал в аварию. Американка Джессика МакЛемур руководила машиной с обычной системой управления и захотела повернуть налево. Навстречу ей двигался другой автомобиль, который, по ее словам, показал поворот направо. Так две машины и столкнулись.

Водитель компании Uber подтвердил, что на момент аварии его автомобиль был под контролем автопилота. По его словам, обе машины почти одновременно включили поворотники. И для него стало полной неожиданностью то, что кто-то начал перестраиваться, а потом поворачивать.