Apple предложила эмодзи с изображением инвалидности

Компания Apple намерена ввести эмодзи, представляющие людей с инвалидностью. Предложение направили Unicode Consortium и, если его одобрят, новые эмодзи появятся на телефонах в конце года, сообщает блог Emojipedia.
Среди предложенных символов - собака-поводырь, слуховой аппарат, человек на коляске и протезированные конечности.
В Apple заявляют, что хотят исправить то, что нынешний набор эмодзи не отображает опыт людей с инвалидностью. Компания предполагает, что предложенные варианты могут быть расширены в будущем.
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Напомним, ученые из Миннесотского университета показали, что пользователи по-разному воспринимают одни и те же смайлы, что может приводить к недопониманию в общении.
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