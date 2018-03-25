Apple предложила эмодзи с изображением инвалидности

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Новые эмодзи для обозначения инвалидности
Apple / Emojipedia

Новые эмодзи для обозначения инвалидности

Компания Apple намерена ввести эмодзи, представляющие людей с инвалидностью. Предложение направили Unicode Consortium и, если его одобрят, новые эмодзи появятся на телефонах в конце года, сообщает блог Emojipedia.

Среди предложенных символов - собака-поводырь, слуховой аппарат, человек на коляске и протезированные конечности.

В Apple заявляют, что хотят исправить то, что нынешний набор эмодзи не отображает опыт людей с инвалидностью. Компания предполагает, что предложенные варианты могут быть расширены в будущем.

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