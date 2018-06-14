Apple пообещала защитить iPhone от полицейского взлома

Компания Apple объявила, что она заблокирует доступ к порту, который правоохранительные органы используют для проникновения в iPhone во время расследований.

Это даст новый толчок дискуссии о том, достаточно ли технологические гиганты помогают расследованиям преступлений, пишет Science Alert.

Apple сообщила, что изменение, которое отключит порт Lightning на нижней части iPhone через час после того, как пользователи заблокируют свои телефоны, является частью обновлений программного обеспечения, которые будут выпущены осенью.

Это изменение разработано для лучшей защиты частной информации пользователей iPhone. Для большинства людей, регулярно использующих устройства, оно будет незаметно, но полиции будет намного труднее использовать инструменты извлечения данных, которые прикрепляются к порту Lightning.

Однако, по словам Apple, это изменение не предназначено для пресечения усилий правоохранительных органов.

"Мы постоянно укрепляем защиту в каждом продукте Apple, чтобы помочь клиентам защититься от хакеров, похитителей личных данных и вторжений в свои личные данные. Мы очень уважаем правоохранительные органы, и мы не разрабатываем наши улучшения в области безопасности, чтобы сорвать их усилия по выполнению своих обязанностей", - говорится в заявлении компании.

Порт Lightning используется для зарядки iPhone. Зарядка будет продолжаться, когда устройства находятся в состоянии блокировки, а вот передача данных будет заблокирована уже через час. Полиция иногда пытается извлечь контент, подключив устройства к портам iPhone через несколько дней после их изъятия у пользователей, которые находятся под следствием.

"Это можно расценивать как принципиальный отказ в доступе правоохранительным органам, но это уязвимость безопасности. Существует метод, с помощью которого iPhone может быть взломан органами правопорядка при помощи специальных устройств. Но на самом деле нет причин думать, что только правоохранительные органы будут иметь такие устройства", - сказал Джулиан Санчес, старший научный сотрудник Института Катона.

Инструмент GrayKey для взлома iPhone, который является разработкой независимой криминалистической лаборатории GrayShift, оценивается в 15 и 30 тысяч долларов в зависимости от типа лицензии. Устройство позволяет взломать любой iPhone вне зависимости от версии операционной системы за считанные минуты.