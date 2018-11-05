Apple планирует выпустить iPhone с поддержкой сетей 5G в 2020 году

Компания Apple объявила, что запустит свой первый iPhone с поддержкой технологии 5G в 2020 году.
Apple намерена использовать модем Intel 5G 8161 в одной из версий iPhone 2020 года, пишет Engadget.
Такие данные вполне согласуются с отказом компании от компонентов Qualcomm и договором с Intel в качестве единственного поставщика сотовых модемов. Сейчас в прототипах Apple используется микросхема 8060, но у нее есть "проблемы рассеивания тепла". Этого недостаточно, чтобы отправить Apple обратно к инженерам Qualcomm, но по этой причине она якобы "недовольна" Intel.
По слухам, чтобы перестраховаться, “яблочная” компания ведет переговоры с компанией MediaTek о поставке 5G модемов. Этой возможностью Apple воспользуется в крайнем случае, если Intel не справится с поставленной задачей.
Журналисты отмечают, что зачастую Apple вводит существенные обновления в свои смартфоны едва ли не позже всех. Это обусловлено тем, что компания не хочет портить свою репутацию не оптимизированным продуктом.
В частности, смартфон с поддержкой LTE был выпущен сравнительно поздно. При этом ранние телефоны LTE, такие как HTC Thunderbolt, часто были очень толстыми и имели ужасное время автономной работы.
Известно, что новый чип Intel 8161 изготавливается с использованием 10-нм техпроцесса. Ожидается, что первые смартфоны с поддержкой 5G будут представлены на выставке MWC 2019, которая традиционно пройдет в Барселоне в феврале следующего года.
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