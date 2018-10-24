Apple планирует развернуть глобальное ТВ-вещание в следующем году

Потоковое телевизионное вещание Apple, похожее на Amazon Prime Video и Netflix, начнется в первой половине следующего года.

Программа начнется со США и охватит более чем 100 стран спустя несколько месяцев, сообщает The Verge.

Услуга может существовать как отдельное приложение или в существующем телевизионном приложении. Пользователи получат возможность подписки непосредственно на пакеты каналов, которые предлагаются сетевыми и кабельными провайдерами, подобно функции каналов Amazon.

В течение многих лет производитель iPhone был менее успешным, чем конкуренты, такие как Amazon и Netflix, которые оба создали мощные экосистемы, смешивающие лицензионный контент и оригинальные шоу. И хотя Apple с 2006 года продавала свою телеприставку, устройство в значительной степени оставалось каналом для медиа других компаний.

Apple, похоже, готова изменить это с запуском своей официальной службы потокового телевидения, которая будет бесплатна для владельцев устройств iOS и будет существовать в качестве домашнего интерфейса линейки Apple TV.

Проблема заключается в том, что Apple, похоже, не хочет, чтобы программное обеспечение существовало вне ее собственного оборудования, что может ограничить распространение услуги. Тем не менее, это отражает подход Apple ко многим другим аппаратным и программным продуктам.

Очевидным решением являются оригинальные шоу, на которые Apple, как сообщается, выделила $1 миллиард nолько в 2018 году. В частности, Apple подписала многолетний контракт с Опрой Уинфри на создание новых программ, заказала пару детских шоу от создателей Улицы Сезам. Есть также сообщения о том, что компания работает над приобретением прав на анимационный фильм.