Apple объявила дату своей следующей презентации

Компания Apple объявила, когда состоится очередная всемирная конференция разработчиков WWDC, на которой обычно показывают некоторые новинки компании.

Мероприятие для разработчиков WWDC 2018 стартует в американском Сан-Хоcе 4 июня, пишет Ars Technica.

Участники программы разработчиков Apple и ее Enterprise Program могут подавать заявки на участие в конференции до 22 марта. Билеты будут выдаваться случайным образом, а счастливчики должны будут заплатить $1599. Столько же билет на WWDC стоил в прошлом году.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple для разработчиков и в приложении WWDC для iPhone, iPad и Apple TV.

Основное внимание будет уделяться программному обеспечению Apple, а не аппаратным средствам. Apple, скорее всего, продемонстрирует iOS 12, следующее поколение своего программного обеспечения для iPhone и iPad. Сообщается, что Apple также работает над универсальной системой приложений для iOS и macOS, а также с новыми Анимодзи.

Предполагается, что Apple сможет использовать мероприятие для анонса новых устройств, включая недорогой планшет iPad 9.7 и новый iPad Pro, а также доступный ноутбук MacBook Air следующего поколения.

На прошлогодней конференции WWDC Apple представила, в частности, новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма с уменьшенными боковыми рамками.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple планирует выпустить новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов. Вероятно, такой размер экрана будет достигнут за счет уменьшения рамок. 11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro, скорее всего, будут выпущены на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference в июне.