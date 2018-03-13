Apple накупила журналов, а Volkswagen - аккумуляторов на $25 млрд. Новости высоких технологий 13 марта

К 2030 году все Volkswagen'ы будут оборудованы исключительно электродвигателями

Яблочная корпорация "почти купила" сразу же несколько глянцевых изданий. Украинские IT-компании "выразили глубокую обеспокоенность" законопроектом об отмене упрощенного налогообложения. Немецкий автопроизводитель подготовился к будущему без бензина.

1 Больше журналов, хороших и разных - прямо в iPhone

Apple приобрела сервис Texture, который предоставляет услугу электронной подписки на различные издания. Например, такие, как People, New Yorker, Vanity Fair, National Geographic и Vogue. За то, чтобы "листать" этот глянец непосредственно на экране "яблочного" смартфона, придется заплатить $10.

2 Украинские айтишники заверили депутатов, что не хотят платить больше налогов

Законопроект об отмене упрощенной системы налогообложения для некоторых групп предпринимателей вызвал большой переполох в украинском индустрии информационных технологий. Профильная Ассоциация IT Украины предостерегла депутатов от необдуманных шагов. Потому что если "упрощенка" будет отменена, отечественная экономика недополучит миллиарды долларов. А это уже не шутки...

3 Все модели Volkswagen станут электрическими. К 2030 году

Немецкий Volkswagen объявил о своих далеко идущих наполеоновских планах по развитию электротранспорта. К 2022 году 16 заводов компании по всему миру будут изготавливать электрокары. А к 2030 году все 300 моделей "народного автомобиля" получат электрическую тягу. И для этого всего производителю нужно будет достаточно батарей. Поэтому Volkswagen заключил соглашение на поставку аккумуляторов и сопутствующих технологий общей стоимостью $24,7 млрд.